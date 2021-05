Shell zadomowił się w Krakowie

Shell rozszerza zakres inwestycji w Małopolsce. Firma zrealizuje dwa nowe projekty w ramach istniejącego tam centrum operacji biznesowych – Shell Business Operations Kraków. Dzięki temu, zatrudnienie znajdzie co najmniej kolejnych 400 osób.

W proces inwestycyjny zaangażowana była Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Dwa kierunki

W ramach nowych inwestycji, w krakowskim Shell Business Operations powstaną dwa nowe kierunki. Jeden z nich to zaawansowane usługi biznesowe z planowanym zatrudnieniem 250 pracowników, którzy docelowo poprowadzą procesy w obszarach IT, Data Quality, raportowania i analizy, komunikacji czy operacji podatkowych. Drugi kierunek, doskonałości procesów biznesowych, skupi 150 pracowników wspierających takie działające w ramach SBO obszary jak obsługa klienta, dostawy środków smarnych, logistyka, HR czy IT. Realizacja obu inwestycji właśnie się rozpoczyna.

- Bardzo się cieszę, że firma Shell, która jest obecna w Polsce niemal od 30 lat, postanowiła zrealizować, w stolicy Małopolski swoje kolejne inwestycje. To kolejny dowód na to, że w Polsce – pomimo pandemii – tworzymy i cały czas dbamy o dobry i stabilny klimat inwestycyjny. Zapewniamy najwyższe standardy inwestorom. Gwarantujemy szeroki wachlarz nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Dostrzegamy, że z roku na rok rośnie znaczenie coraz bardziej zaawansowanych inwestycji z tej branży i staramy się zaspokajać oczekiwania rynku w tym obszarze – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

- Tylko w samych latach 2012-2019 zainwestowaliśmy w Polsce ponad 400 mln dolarów, zarówno w rozwój sieci stacji, jak i centrum SBO. Nowe praktyki wprowadzane do krakowskiego centrum to kolejny krok w umacnianiu przez nas w Polsce silnego globalnego ośrodka doradczego dla biznesu Shell. Od 15 lat przyciągamy do Krakowa zaawansowane, strategiczne projekty i rozwijamy kolejne talenty. To ich osiągnięcia sprawiają, że Shell coraz mocniej stawia na Polskę – podkreśla Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

Ponad 4,4 tys. pracowników

Krakowskie Shell Business Operations działa od 2006 roku. To centrum biznesowe wspiera operacje Shell na całym świecie, m.in. w zakresie finansów, zakupów, logistyki, obsługi klienta, komunikacji i relacji zewnętrznych, wsparcia działalności stacji paliw oraz IT. SBO w Krakowie jest jednym z największych centrów nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 4,4 tys. osób i jest tym samym już teraz jednym z największych pracodawców w Małopolsce.

Shell jest jednym z największych koncernów energetycznych na świecie. Działa w ponad 70 krajach, zatrudniając ponad 80 tys. pracowników.