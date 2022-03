Shiseido zoptymalizuje procesy zarządzania produkcją

Shiseido Company, Limited, globalna firma kosmetyczna podpisała wieloletnią umowę licencyjną na wdrożenie rozwiązań Dassault Systèmes do zarządzania operacjami produkcyjnymi w głównych zakładach produkcyjnych Shiseido na całym świecie. W odpowiedzi na wzrost zainteresowania konsumentów kosmetykami do pielęgnacji skóry oraz zdrowym stylem życia podczas pandemii COVID-19, firma Shiseido zamierza stworzyć bardziej wydajne systemy produkcyjne, które spotkają się z uznaniem konsumentów i przyczynią się do zwiększenia lojalności wobec marki.

Poprawa wydajności i redukcja kosztów

Wybrane przez Shiseido rozwiązanie branżowe „Perfect Production” firmy Dassault Systèmes, wykorzystujące aplikacje DELMIA Apriso i bazujące na platformie 3DEXPERIENCE, będzie wspierać strategię transformacji biznesowej Shiseido "Win 2023 and Beyond", umożliwiając skupienie się na poprawie wydajności fabryk i redukcji kosztów.

"Perfect Production" wraz z DELMIA Apriso umożliwi firmie Shiseido ujednolicenie i standaryzację zarządzania operacjami produkcyjnymi oraz najlepszych praktyk w głównych zakładach produkcyjnych w Japonii, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W jednym wirtualnym środowisku współpracy, Shiseido może usprawnić planowanie end-to-end i zoptymalizować swoje działania. Pozwoli to zwiększyć wydajność i produktywność, rentowność oraz umożliwi rozwiązywanie problemów produkcyjnych bez wpływu na jakość produktów. Dzięki zwiększeniu elastyczności produkcji w wielu lokalizacjach, firma Shiseido będzie w stanie precyzyjnie przydzielać zasoby produkcyjne, utrzymywać jakość produktów i zaspokajać zarówno globalny, jak i lokalny popyt na swoje produkty.