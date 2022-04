Shoper pomaga sprzedawcom reklamować się na TikToku

Dzięki nowej usłudze TikTok Ads, Shoper pomaga sprzedawcom prowadzić działania reklamowe w najszybciej rosnącej aplikacji na świecie.

- To najszybciej rozwijająca się platforma społecznościowa na świecie, co dla naszych klientów otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju – mówi Arkadiusz Król, odpowiedzialny za Shoper Kampanie, w ramach których prowadzone są TikTok Ads.

- TikTok jest czołową platformą do nagrywania i dzielenia się krótkimi filmami z użytkownikami na całym świecie. TikTok to także miejsce dla biznesu, w którym przedsiębiorcy mogą wykorzystywać unikalne formaty reklamowe i docierać ze swoją ofertą do milionów użytkowników – dodaje Edyta Pudłowska, Head of Marketing w Shoper.

Współpraca z TikTokiem oferuje sklepom korzystającym z rozwiązań Shoper możliwość dotarcia do milionów nowych użytkowników. Daje tym samym jeszcze większe możliwości rozwoju sprzedaży w kanale social commerce, który odgrywa istotną rolę w handlu online. Za rozwój usługi reklamowej TikTok Ads odpowiadają specjaliści Shoper, którzy posiadają już status Partnera Premium od firmy Google oraz Meta Business Partner, dzięki prowadzeniu działań reklamowych na Facebooku i Instagramie. TikTok Ads uzupełniają komplementarną usługę świadczoną przez Shoper w obszarze marketingu internetowego.

Platforma Shoper, lider rozwiązań dla e-commerce oferowanych w modelu subskrypcyjnym (SaaS), oferuje wszystkie najważniejsze narzędzia i usługi do prowadzenia profesjonalnej sprzedaży online – obok oprogramowania sklepów internetowych, także nowoczesne płatności online, rozwiązania logistyczne oraz reklamowe. Firma edukuje swoich klientów i dostarcza im niezbędnych rozwiązań do prowadzenia sprzedaży wielokanałowej.