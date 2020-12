Sieć drogerii udostępnia opcję zakupów i płatności w aplikacji

fot. materiały prasowe

1 grudnia startuje nowa funkcjonalność w aplikacji Rossmanna, dzięki której klienci w aplikacji zeskanują i opłacą, kupione w sklepie stacjonarnym produkty.





Marcin Grabara, wiceprezes Rossmann komentuje: - Rossmann GO to nowy sposób robienia zakupów w naszych drogeriach, z możliwością płacenia przy użyciu płatności mobilnych w telefonie, bez konieczności podchodzenia do kasy. Nasi klienci, nawet jeśli robią też zakupy online, ciągle wolą osobiście przychodzić do sklepów, by sprawdzić kolor czy skład produktu, oglądać nowości, wreszcie zasięgnąć porady. Naszym zadaniem jest sprawić, by te zakupy były proste i przyjemne.

Z aplikacji sieci korzysta 7 mln użytkowników, a w 1500 drogeriach działają kasy samoobsługowe.

Żeby skorzystać z Rossmann GO należy zainstalować (lub zaktualizować, jeśli już się ma) aplikację Rossmann PL i jednocześnie wstąpić do Klubu Rossmann. Po zainstalowaniu aplikacji, przy pierwszym użyciu, zapyta ona o zgodę na korzystanie z aparatu w naszym smartfonie, aparat pełni bowiem funkcję skanera produktów. Z Rossmann GO można skorzystać w każdej stacjonarnej drogerii Rossmann w Polsce. Aplikacja poprosi też o zgodę na udostępnienie lokalizacji. Można to zrobić skanując QR kod danego sklepu w aplikacji (naklejka z kodem znajduje się przy kasach samoobsługowych oraz przy skanerze kodów na sali sprzedaży).

Po zeskanowaniu kupionych produktów, włożeniu ich do torby, w aplikacji wybieramy płatność kartą, którą wcześniej podpięliśmy do systemu; bądź Google Pay/Apple Pay, przelewem online, Blikiem. Za zakupy trzeba zapłacić będąc na terenie konkretnej drogerii. Drugą możliwością jest płatność przy kasie samoobsługowej lub tradycyjnej. Po zeskanowaniu wszystkich produktów i wybraniu opcji płatności, na ekranie smartfona wyświetli się specjalny kody kreskowy. Wówczas przy kasie, zeskanujemy kod i dokonamy płatności. Nie skanujemy ponownie produktów, ani karty Klubu Rossmann.

Za zakupy z Rossmann GO nie otrzyma się tradycyjnego paragonu. Na wskazany w aplikacji adres e-mail wysłana zostanie e-faktura. Będzie ona dostępna także w profilu klienta w aplikacji po kilku minutach od transakcji. Paragon otrzymamy wtedy, gdy z Rossmann GO zapłacimy przy kasie samoobsługowej lub tradycyjnej.

Za produkty, które wymagają kontroli wieku klienta (alkohol), nie można zapłacić w aplikacji. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie zapłaty przy kasie, aby pracownik drogerii mógł skontrolować wiek klienta. Klientowi wyświetli się wówczas w aplikacji kod zbiorczy do kasy.

Rossmann jest liderem rynku drogeryjnego w Polsce, a zakupy w drogeriach należących do sieci robi ponad 820 tys. Polaków rocznie. W całej Polsce działa ponad 1,4 tys. sklepów sieci, a spółka zatrudnia blisko 19 tys. pracowników. Oferuje swoim klientom 21,5 tys. produktów polskich i zagranicznych (w sumie 800 marek) i firmuje 27 marek własnych.