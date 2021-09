Sieć Pan Steskal inwestuje w digitalizację

Pan Steskal to obecna od 45 lat na małopolskim rynku rodzinna firma piekarsko-cukiernicza, a także właściciel dwóch galerii handlowych.

Wdrożony w Pan Steskal system Central Stacks pozwolił na zebranie dotychczasowych kanałów digitalowej komunikacji z konsumentami i otworzył drogę do wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w lokalach sieci, rozsianych po kilku miejscowościach.

To rozwiązanie całkowicie szyte na miarę potrzeb klienta – ich powierzchnie projektuje się właściwie co do centymetra szklanej witryny, którą chcemy wykorzystać. Osią wdrożenia w przypadku Pana Steskala stały się transparentne ekrany LED, umieszczone w szklanej fasadzie budynku (po wewnętrznej stronie).