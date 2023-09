Sieci handlowe posiadają dane, na których mogą dużo zarobić

Boom w sprzedaży online zapoczątkował nową erę w obszarze wiedzy o klientach, torując drogę mediom detalicznym, które oferują sprzedawcom online korzystne warunki działania, a markom produktowym wysoce skuteczną reklamę. Kiedy kieruje się reklamy do kupujących już w trakcie dokonywania zakupu, odpowiedni przekaz reklamowy może bezpośrednio napędzać sprzedaż.

Przed cyfryzacją było to czasochłonne i generowało spore koszty. Od kilku lat media detaliczne oferują platformom sprzedażowym cyfrową reklamę, która dociera do konsumenta w momencie dokonywania zakupu. GroupM przewiduje, że do 2028 r. media detaliczne prześcigną sumaryczną wartością reklamy telewizyjne, co pokazuje ich wykładniczy wzrost.

Aby wykorzystać ten wzrost, retailerzy będą musieli wydobyć maksymalną wartość ze swoich danych. Kompleksowe strategie dotyczące danych pomogą sprzedawcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób dzielić się spostrzeżeniami na temat klientów z markami produktowymi, bez narażania prywatności swoich klientów. Budowanie jednolitego obrazu konsumenta wymaga od detalistów wzmocnienia infrastruktury i zwiększenia możliwości w zakresie zarządzania danymi - uważa Paul Winsor, Head of Industry GTM, Retail & CPG, EMEA & APAC w Snowflake.

Atrakcyjność mediów detalicznych

Sprzedawcy stoją w obliczu znacznej presji na swoje marże w wyniku trwającej inflacji i trudnych negocjacji cenowych z dostawcami. Media detaliczne oferują im nie tylko możliwość optymalizacji reklamy marki własnej, ale także szansę na zarabianie na platformach internetowych i wykorzystanie danych do tworzenia zupełnie nowych źródeł przychodów.

Marki mogą wykorzystywać te dane, aby wpasować się w nawyki kupujących w momencie, gdy są oni gotowi kliknąć przycisk "kup". Biorąc pod uwagę, że ponad jedna trzecia reklamodawców (36,9%) koncentruje się na śledzeniu zwrotu z inwestycji (ROI), media detaliczne mogą zagwarantować im najlepszy możliwy zwrot w czasach, gdy budżety reklamowe nie są tak elastyczne, jak wcześniej.

Ponieważ coraz więcej konsumentów robi zakupy w internecie, platformy sprzedażowe budują ogromne możliwości w zakresie powierzchni reklamowej online. Ich zasoby wykraczają daleko poza standardowe banery reklamowe i obejmują obecnie aplikacje na smartfony, strony internetowe, kanały społecznościowe i wiele innych, a wszystko to wzbogacone o własne dane na temat zwyczajów zakupowych klientów. Dane te stwarzają potencjał do segmentacji odbiorców, dostarczania spersonalizowanych wiadomości czy dostosowywania czasu i częstotliwości wyświetlania reklam, co zwiększa szanse na osiąganie krótkoterminowych wyników, a także wspiera długofalowe budowanie marek - wyjaśnia Paul Winsor.

Uwolnienie pełnego potencjału mediów detalicznych

Chociaż reklama umiejscowiona bezpośrednio w kanałach sprzedawców jest uważana za bezpieczne przedsięwzięcie ze względu na ich ugruntowane i zaufane domeny, wiele z tych firm ma przed sobą długą drogę, zanim uwolnią pełny potencjał tkwiący w mediach detalicznych. Wymaga to synergii technologii, infrastruktury danych i ludzi. Jeśli dane są prawidłowo zbierane, przetwarzane i nadzorowane, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procesów, aby umożliwić partnerom i stronom trzecim bezpieczną współpracę.

- Podczas gdy media detaliczne wciąż są w powijakach, już teraz obserwujemy pojawianie się różnych modeli dotyczących tego, w jaki sposób sprzedawcy decydują się wykorzystywać dane kupujących. Niektórzy z nich ściśle strzegą swoich danych, wykorzystując je wyłącznie wewnętrznie i w ten sposób pomagając reklamodawcom w opracowywaniu ukierunkowanych kampanii. W tym samym czasie inni badają już potencjał udostępniania danych bezpośrednio reklamodawcom jako usługi o wartości dodanej. Na przykład firma Dunnhumby, zajmująca się analizą danych w Tesco, nawiązała współpracę z ITVX w celu wykorzystania danych zebranych z 20 milionów kart Tesco Club Cards i dzielenia się nimi reklamodawcami, podczas gdy Ocado współpracuje z globalną firmą technologiczną The Trade Desk, aby oferować reklamodawcom dostęp do danych o zachowaniach klientów - wskazuje ekspert firmy Snowflake.

Aby robić to skutecznie, retailerzy często muszą przemyśleć charakter swojej działalności i odejść od bycia tradycyjnym sprzedawcą detalicznym, który po prostu sprzedaje artykuły spożywcze, do firmy technologicznej, która może wykorzystywać dane.