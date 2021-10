Sklep bez kas Auchan Go stanął na terenie kampusu studenckiego

Sklepu Auchan działa na podstawie rozpoznawania obrazu i ruchu i oferuje zakupy bez konieczności skanowania produktów i korzystania z terminala płatniczego.

Aby wejść do Auchan Go for EDHEC, klienci muszą pobrać aplikację o tej samej nazwie, w której rejestrują swój numer telefonu i sposób płatności. Po zrobieniu zakupów nie trzeba skanować produktów ani zatwierdzać płatności w terminalu. Za zaopatrzenie koszyka odpowiada Cloudpick, system rozpoznawania przedmiotów i ruchów w połączeniu z wirtualną wagą. Płatność jest dokonywana automatycznie po przejściu przez drzwi. Cyfrowy paragon jest wtedy dostępny bezpośrednio na smartfonie.

Asortyment produktów jest dostosowany do zwyczajów konsumpcyjnych użytkowników kampusu. Auchan Go for EDHEC oferuje 500 produktów codziennego użytku zaczerpniętych z działu spożywczego i niespożywczego hipermarketu Faches-Thumesnil, który służy jako platforma zaopatrzeniowa. W ofercie znajdują się m.in. produkty lokalne i dostosowane do diet (wegetariańskich, bezglutenowych itp.). Ceny dostosowane są do budżetu studentów.