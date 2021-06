Sklep przyszłości według Rewe: Lokalne produkty, hodowla ryb, farma ziół (galeria)

Sklep Rewe nowej generacji, fot. za Rewe

Niemiecka sieć supermarketów Rewe otworzyła ekologiczny supermarket nowej generacji „Green Farming”. Na szczególną uwagę zasługuje zrównoważona hodowla ryb i farma ziół na dachu.

Supermarket przyszłości można znaleźć w niemieckim mieście Wiesbaden. Sieć Rewe otworzyła tam nowy zrównoważony sklep. Zachwyca nietuzinkowa architektura z konstrukcją nośną wykonaną z drewnianych kolumn i unikalnym sklepieniem.

Sklep ma dużo światła dziennego dzięki przeszklonym ścianom i atrium, a także wykorzystuje inteligentną technologię chłodzenia i ogrzewania, która jest zasilana w 100% zieloną energią elektryczną. Zużycie energii jest o 40% niższe niż w typowym supermarkecie.Jeśli chodzi o zaopatrzenie nacisk kładziony jest na świeże i lokalne produkty: dostawcy mogą je oferować na specjalnie zaprojektowanych straganach.

Ale to, co jest szczególnie wyjątkowe w tym budynku nowej generacji, to zintegrowana farma miejska ze szkółką bazylii i hodowlą rybną pod szklarnią na dachu, widoczną dla kupujących. Rewe będzie tutaj uprawiać około 800 tys. sadzonek bazylii i 12 ton mięsa rybnego (okonia), które będzie zaopatrywać również inne supermarkety w regionie.

Jest to zaawansowany przykład akwaponiki, koncepcji cyrkularnej, która łączy uprawę roślin z hodowlą ryb słodkowodnych w obiegu zamkniętym. Ryby i rośliny dzielą tę samą wodę: glony w wodzie są głównym źródłem pożywienia dla ryb, a bakterie przekształcają odchody ryb w pokarm dla roślin. Dzięki temu nie ma potrzeby wymiany wody.