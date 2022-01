Sklepy przyszłości będą oferować lekcje gotowania i degustacje

– Tworzenie efektywnych doświadczeń wymaga wzbudzania emocji, które pozwalają zbudować silne więzi z docelową grupą demograficzną. Uwolnienie unikalnych wyróżników, które skłaniają ludzi do robienia zakupów u danego detalisty, oraz wykorzystanie technologii w celu zaspokojenia nowych potrzeb będzie stanowić to, co wyróżni sklep przyszłości na rynku – stwierdza Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Tym wyróżnikiem może być brak kasy oraz jakiejkolwiek innej obsługi w zasięgu wzroku kupującego. Jednak, w sklepie bez kasy może być również zatrudnionych kilku sprzedawców, których zadaniem będzie doradzanie, opowiadanie o produktach i odpowiadanie na pytania. Ten sam sklep może stanowić punkt odbioru zamówień online czy centrum logistyczne dla dronów, które uwolnią klientów od konieczności dźwigania towarów. Wybór tych opcji będzie zależeć od preferencji konsumentów uwidocznionych w analizach, przygotowanych m.in. przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Obecnie wkraczamy w erę, w której transakcje stają się coraz bardziej niewidoczne – aż 65% Polaków deklaruje chęć robienia zakupów u sprzedawców detalicznych, którzy dysponują technologią ograniczającą kontakt międzyludzki.

W sklepie Decathlon w podwarszawskim Piasecznie otwarto pierwszy bezobsługowy sklep Żabka Nano w nowym modelu store-in-store. Tego typu placówki sieci można spotkać w kilku różnych lokalizacjach, m.in. na dworcu, metrze, czy podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sposób autoryzacji i płatności za zakupy wdrożono przy współpracy z firmą Adyen.

Wejście do sklepu umożliwia karta płatnicza, którą klient przykłada do terminala. Pierwsza wizyta wymaga podania numeru telefonu, na który wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania zakupów. Jeśli wszystko się zgadza, drzwi otwierają się automatycznie. Konsument może wybrać potrzebne produkty i po prostu wyjść. Nie ma kasy czy skanera produktów. Konto nabywcy zostaje automatycznie obciążone dzięki systemowi kamer, czujników, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i innym zdobyczom technologicznym, które zmieniają sposób funkcjonowania we współczesnym świecie.



Z pewnością sklepy jako placówki nie znikną – podczas pandemii 58% konsumentów nie mogło doczekać się możliwości ponownego robienia fizycznych zakupów dla przyjemności . Ludzie nadal lubią widzieć, dotknąć i poczuć towary, bo zwiększa to ich poczucie wolności wyboru. Co sprawi, że nie znikną też sprzedawcy, bo ci sami klienci często będą chcieli się poradzić, dopytać, upewnić w słuszności wyboru. To jednak nie oznacza, że sposób, w jaki robimy zakupy, nie będzie ewoluować.