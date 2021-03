Sklepy Społem postawiły na dezynfekcję UV-C

Signify po raz pierwszy w Polsce zastosował oprawy Philips UV-C do dezynfekcji powietrza w sklepach spożywczych sieci Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”.

Od teraz pracownicy sklepów w Ozorkowie (woj. łódzkie) mogą się czuć bezpieczniej podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków, a klienci mają lepszy komfort podczas robienia zakupów.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Ozorkowie postawiła na dezynfekcję powietrza oraz powierzchni za pomocą urządzeń Philips UV-C.

„Zastosowanie urządzeń do dezynfekcji Philips UV-C ogranicza ryzyko zakażenia klientów i pracowników sklepów „Społem”, oraz podnosi bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów. Wierzymy, że inwestycja w urządzenia do dezynfekcji Philips UV-C to potwierdzenie jakości i wiarogodności naszej marki – zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaką jest trwająca pandemia koronawirusa.” – mówi Agnieszka Derlecka, Prezes sieci sklepów „Społem” w Ozorkowie.

.W sklepach „Społem” w Ozorkowie zastosowano dwa rodzaje urządzeń UV-C, które dezaktywują wirusy zarówno z powietrza oraz powierzchni. W głównej części sklepu znajdują się oprawy tzw. „upper air” do montażu sufitowego zapewniające dezynfekcję powietrza, które emitują promieniowanie UV-C w górnej części pomieszczenia umożliwiając przebywanie osób w sklepie, podczas ich funkcjonowania. Nieprzerwana dezynfekcja powietrza chroni zarówno klientów sklepu, jak i stale przebywających w nich pracowników. Z kolei do odkażania powierzchni, w mniejszych placówkach „Społem” pojawiły się belki UV-C, które uruchamiają się automatycznie w porze nocnej. Dodatkowo, każdy sklep został wyposażony w system sterowania urządzeniami.