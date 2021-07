Snowflake otwiera w Warszawie centrum programistyczne. Klientem firmy jest Żabka

Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake, fot. materiały prasowe

Snowflake – firma oferująca zintegrowaną platformę zarządzania danymi działającą w oparciu o architekturę chmury obliczeniowej (Data Cloud) – uruchomiła w Warszawie centrum inżynieryjne, stanowiące technologiczne zaplecze dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

To druga tego typu jednostka firmy na kontynencie i piąta na świecie. W gronie ponad 4 tys. globalnych klientów Snowflake znajdują się Żabka, Western Union, Kraft Heinz, Adobe oraz Allianz Benelux.

Warszawa została wybrana jako kolejna – po Berlinie – lokalizacja dla biura inżynieryjnego Snowflake w Europie. Na czele polskiego oddziału stoi Grzegorz Kapusta. Obecnie trwają procesy rekrutacyjne na ponad 20 stanowisk. Poszukiwani są m.in. programiści, specjaliści cyberbezpieczeństwa i ds. rozwiązań chmurowych oraz menedżerowie produktu.

Cyfrowa kultura pracy

Polskie firmy coraz chętniej zwracają się ku przetwarzaniu danych w chmurze. Choć według szacunków Eurostatu, w 2020 roku w Polsce z technologii cloud computing korzystało zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo (24%), to liczba ta uległa podwojeniu w porównaniu z rokiem 2018.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową. Aż 26% firm w kraju w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy planuje wdrożyć w swoich organizacjach rozwiązania chmurowe. Te, które już przeprowadziły migrację do chmury publicznej, zwracają uwagę na szereg benefitów, ze skalowalnością i elastycznością infrastruktury na czele.

– Dane to złoto cyfrowego świata. Stanowią obecnie jedno z kluczowych aktywów każdego przedsiębiorstwa. Sprawne wykorzystanie mocy danych dotyczących preferencji klientów, działalności operacyjnej i szeregu procesów biznesowych pozwala budować przewagę we wszystkich branżach. Snowflake wykorzystał moc chmury obliczeniowej do stworzenia Data Cloud – platformy, która aktywizuje dane, przekształcając je w realne wskazania dla osób podejmujących decyzje – wyjaśnia Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake.

Charakter rozwiązania oferowanego przez Snowflake polega na likwidacji silosów danych i zastąpieniu ich znajdującą się na pojedynczej platformie chmurą publiczną, w której mogą być przechowywane wszystkie, zarówno ustrukturyzowane, jak i częściowo ustrukturyzowane dane z całej organizacji. W efekcie są one łatwo dostępne dla szerokiego grona odbiorców w ramach firmy, a także poza nią – o ile organizacja zdecyduje się na udostępnienie ich osobom trzecim w ramach jednego wielkiego ekosystemu Chmury Danych.