Sokołów inwestuje w fotowoltaikę

Budowa instalacji fotowoltaicznych w sześciu oddziałach firmy

Zmniejszenie wpływu produkcji na otoczenie to jeden z priorytetów firmy Sokołów.

– Korzystamy z nowoczesnych technologii, które są skutecznym wsparciem w ograniczaniu zużycia surowców naturalnych. Sokołów wdraża innowacyjne rozwiązania systematycznie i we wszystkich zakładach Grupy, co pozwala nam zmniejszać wykorzystanie gazu i energii elektrycznej, a także ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Kolejnym naszym krokiem jest inwestycja w fotowoltaikę, czyli odnawialne źródła energii – mówi Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A.

Naziemna instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje już od ubiegłego roku przy siedzibie spółki „Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o., która należy do Grupy Sokołów. Teraz panele fotowoltaiczne są instalowane przy poszczególnych oddziałach firmy.

Instalacje fotowoltaiczne powstają przy sześciu sokołowskich zakładach, zlokalizowanych w Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Kole, Sokołowie Podlaskim i Osiu. Łącznie w tych oddziałach powstaje 9 instalacji, o całkowitej mocy 450 kWp, co przy średnim uzysku energii elektrycznej rocznie daje ok. 450 MW. Instalacje te zapewnią redukcję emisji CO2 o około 200 ton rocznie.

To pierwszy etap budowy paneli fotowoltaicznych przy zakładach Grupy Sokołów – firma już teraz zapowiada kolejne inwestycje w tym zakresie. W drugim etapie zaplanowano 10-krotne zwiększenie mocy do poziomu niemal 4500 kWp. Tym samym roczna redukcja emisji CO2 wzrośnie do ponad 2 000 ton.

– Implementacja nowoczesnych technologii, dzięki którym nasze zakłady działają w sposób bardziej przyjazny środowisku, to tylko jeden z elementów naszej szerokiej strategii CSR. Żaden z naszych oddziałów nie wykorzystuje węgla do produkcji energii. Realizujemy stały monitoring zużycia czynników energetycznych na jednostkę produkcji. Stawiamy też na bardziej ekologiczne rozwiązania w kategorii opakowań, ograniczając zarówno zużycie folii, jak i kartonów. Aktywnie przeciwdziałamy marnowaniu żywności m.in. poprzez akcje edukacyjne i współpracę z aplikacją Too Good To Go – mówi Bogusław Miszczuk.

Co wiemy o firmie Sokołów

”SOKOŁÓW” S.A. to jeden z największych producentów mięsa w Centralno-Wschodniej Europie i jeden z liderów branży w Polsce. Firma zatrudnia niemal 9 500 osób. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim. W skład spółki wchodzi 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie oraz Osiu.