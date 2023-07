Sorter DHL Parcel zeskanuje paczkę 15 razy szybciej niż mrugnięcie oka (zdjęcia)

Dzięki temu obiekt będzie zdolny do obsłużenia nawet 45 tys. paczek w ciągu godziny. Dodatkowo zaawansowane systemy czujników i kamer, umieszczone na całej długości taśmy sortującej, umożliwią śledzenie paczki od momentu wejścia na sorter aż do jej załadowania na samochód.

Szybkość, precyzja i jeszcze wyższa jakość obsługi przesyłek

Międzynarodowe Centrum Logistyczne będzie wyposażone w 3-poziomowy sorter, dzięki czemu będzie zdolne do przyjęcia i rozładunku nawet 44 ciężarówek jednocześnie oraz załadunku blisko 300. Nad płynnością obsługi będzie czuwał nowoczesny algorytm sterujący systemem sortowania, który może przyspieszyć lub wyhamować przesył paczek na taśmie. Ponadto specjalny program pozwoli przypisywać kierunki i godziny sortu, a także segregować paczki np. według ich wielkości. Unikalna w skali kraju będzie szybkość obsługi pojedynczej paczki, szacowana na maksymalnie 20 milisekund, czyli 0,02 sekundy. To czas liczony od momentu zeskanowania etykiety, i weryfikacji danych w bazie, do momentu skierowania paczki na właściwą taśmę sortującą. Dla porównania jedno mrugniecie ludzkiego oka to proces aż piętnastokrotnie wolniejszy! Trwa średnio 300 milisekund, czyli 0,3 sekundy.

- Uruchomienie Międzynarodowego Centrum Logistycznego, wyposażonego w tak zaawansowany system sortowania podniesie zdolności operacyjne DHL Parcel. Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku i klientów będziemy mogli obsłużyć jeszcze więcej przesyłek, w jeszcze krótszym czasie, przy zachowaniu maksymalnej precyzji sortowania. Specjalny skaner rozpozna dane paczki i, po ultra szybkiej weryfikacji w systemie, skieruje ją na odpowiednią taśmę, co w praktyce zapewnia, że przesyłka pojedzie w dobrym kierunku. Ponadto dzięki instalacji 1500 różnego typu czujników i detektorów oraz 800 kamer przesyłki będą automatycznie nadzorowane i łatwo weryfikowalne. Po wpisaniu numeru przesyłki uzyskać będzie można jej zdjęcie z kamer, zainstalowanych nad centralnymi skanerami, co pozwoli na ocenę stanu przesyłki zarówno zaraz po wejściu na obiekt, jak również po sortowaniu – wyjaśnia Łukasz Sibielak, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych DHL Parcel Polska.

Większy komfort pracy

Nowoczesny sorter ułatwi także realizację zadań pracownikom magazynowym w MCL, ograniczając ich pracę fizyczną do minimum. Cała taśma sortująca, na której będą umieszczone paczki, wjedzie do środka samochodu, eliminując potrzebę ich ręcznego przenoszenia z rampy załadunkowej. Wystarczy już tylko zdjąć przesyłki z taśmy i warstwa po warstwie ułożyć je na pokładzie pojazdu dostawczego.

Zaawansowane algorytmy pokierują także przyjęciami transportu liniowego, czyli ciężarówek z przesyłkami. Przy pomocy kamer umieszczonych na każdej z czterech linii wjazdu, system zeskanuje tablicę rejestracyjną pojazdu i po szybkiej weryfikacji dostarczy kierowcy precyzyjną informację ze wskazaniem miejsca, gdzie ma zaparkować naczepę, co pozwoli skrócić czas oczekiwania pojazdu na bramkach. Docelowo centrum będzie mogło przyjąć do 1200 transportów liniowych dziennie.

Za niezawodne działanie sortera MCL odpowiada zaawansowane zaplecze technologiczne, na które składają się m.in. mieszcząca się na powierzchni 120 m2 serwerownia IT, czyli serce całego systemu – jej wielkość jest porównywalna do przestronnego apartamentu mieszkalnego, setki kilometrów kabli do komunikacji urządzeń oraz 800 kamer monitorujących przebieg procesu sortowania paczek.