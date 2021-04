Spartaqs Group z pilotażem dostaw dronami dla Decathlonu

fot. Spartaqs Group/Facebook

12 kwietnia Spartaqs Group wraz z LDT rozpoczęły pilotaż dronowego systemu transportowego w Lublinie realizowanego dla sieci Decathlon Polska.

Wdrożenie polega na efektywnym ekonomicznie przenoszeniu asortymentu pomiędzy sklepami w obrębie miasta oraz docelowo dostaw JUST IN TIME z magazynów centralnych do sklepów w całej Polsce.

Dron Hermes 2 wyposażony jest w automatycznie odłączany, wielofunkcyjny pojemnik cargo. Istnieje możliwość podłączania pod Hermesa II pojemników o różnym kształcie i pojemności.

Nowa konstrukcja charakteryzuje się ponad dwukrotnie dłuższym zasięgiem co pozwala realizować operacje nawet w obrębie województwa, w trudnych warunkach pogodowych.

Pierwszy lot w tworzonym obecnie dronowym systemie transportowym odbędzie się 6 maja 2021 roku.