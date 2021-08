Specjaliści IT na szczycie profesji najtrudniejszych do zrekrutowania

Obecny niedobór specjalistów wynika przede wszystkim z przyspieszenia realizacji projektów, które w wyniku pandemii COVID-19 zostały zawieszone. Fot. Shutterstock

Pracownicy IT znajdują się w polskiej czołówce zawodów najtrudniejszych do zrekrutowania – potwierdzili pracodawcy zapytani przez ManpowerGroup. To najwyższa pozycja dla tej grupy profesji, na liście stanowisk najtrudniejszych do obsadzenia, w ponad dziesięcioletniej historii badania w Polsce.

Eksperci IT od lat należeli do grupy profesji z pozyskaniem których firmy miały duże wyzwania, a pandemia jeszcze bardziej nasiliła ten problem.

Obecny niedobór specjalistów wynika przede wszystkim z przyspieszenia realizacji projektów, które w wyniku pandemii COVID-19 zostały zawieszone.

Istnieją kraje, gdzie te zawody zajmują pierwsze miejsce na liście najtrudniejszych do pozyskania.

W praktyce oznacza to, że zatrudnienie osób o takich kompetencjach jeszcze nigdy nie było tak trudne. Zjawisko nie jest typowe wyłącznie dla polskiego rynku pracy, ponieważ na niedobór specjalistów IT narzekają też firmy zlokalizowane w innych rynkach regionu EMEA. W Niemczech, Belgii, Szwecji, Norwegii i Austrii te profesje są numerem jeden wśród najtrudniejszych do obsadzenia.

Eksperci IT od lat należeli do grupy profesji z pozyskaniem których firmy miały duże wyzwania, a pandemia jeszcze bardziej nasiliła ten problem. Tegoroczny wynik jest rekordowy, ponieważ w ponad dziesięcioletniej historii raportu „Niedobór talentów” ta specjalizacja jeszcze nigdy nie plasowała się tak wysoko na liście stanowisk najtrudniejszych do zrekrutowania.

– Obecny niedobór specjalistów wynika przede wszystkim z przyspieszenia realizacji projektów, które w wyniku pandemii COVID-19 zostały zawieszone lub wręcz całkowicie anulowane. Część planów związanych z digitalizacją różnych obszarów działalności przedsiębiorstw nabrała rozpędu w okresie panowania koronawirusa, ale i tak największe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę IT pojawiło się z początkiem roku 2021 i trwa do dziś – mówi Konrad Gandziarski, odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis.

– Obecnie najczęściej poszukiwane przez pracodawców kompetencje związane są z developmentem oprogramowania w środowisku Java lub .net. Ze względu na rozwój obszaru typu cloud, na rynku istnieje również ogromne zapotrzebowanie na ekspertów związanych z tego typu rozwiązaniami. Dla pracowników nastał bardzo dobry czas, ponieważ z powodu ogromnego zapotrzebowania na specjalistów IT, szacowanego w Polsce na dziesiątki tysięcy, mają oni dostęp do dość szerokiego wachlarza projektów i ofert z różnych sektorów gospodarki. Nic dziwnego, że w tej sytuacji oczekiwania finansowe kandydatów z tego obszaru wzrosły w stosunku do lat ubiegłych – stwierdza Konrad Gandziarski.