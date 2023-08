Spółka Proxi.cloud z nowymi szefami marketingu i sprzedaży

Wdrażanie rozwiązań opartych o AI będzie jednym z istotnych zadań nowego managera, ale nie najważniejszym. Głównym obowiązkiem ma być opracowanie, a następnie egzekwowanie i ewaluowanie strategii marketingowej. To wszystko jeszcze bardziej wzmocni już silną pozycję marki Proxi.cloud na krajowym rynku.

Dr Nikodem Sarna jest związany z nowymi technologiami w marketingu od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał, pracując dla dużych agencji mediowych (Publicis Groupe i Matterkind), a także dostawców technologii, takich jak Rubicon Project (obecnie Magnite), Smart (obecnie Equativ) i YOC. W ciągu ostatnich 10 lat zgromadził szeroką wiedzę o rynku i wyzwaniach działających na nim firm. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu i jakości za pracę na temat efektywności modelu programmatic. Obecnie odpowiada za marketing w firmie Proxi.cloud. Jest też wykładowcą i pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Nowymi technologiami w marketingu zajmuję się naukowo jako pracownik uczelni, co daje mi inną, w pewnym sensie uzupełniającą perspektywę. Wszystkie moje doświadczenia zamierzam wykorzystać w Proxi.cloud – przekonuje dr Nikodem Sarna, nowy Marketing Manager w Proxi.cloud.

Jak zaznacza Mateusz Chołuj, CEO firmy technologicznej Proxi.cloud, dr Sarna ma bogate doświadczenie po prawie wszystkich stronach rynku. Do tego wyróżnia go bardzo dobra znajomość potencjalnych klientów spółki i stojących przed nią wyzwań. To wszystko stanowi świetny fundament do zbudowania dobrej strategii marketingowej firmy.

– W Proxi.cloud moim głównym obowiązkiem będzie opracowanie, a następnie egzekwowanie i ewaluowanie strategii marketingowej Proxi.cloud. W jej zakresie wyróżniamy m.in. dobór kanałów komunikacji, produkcję treści i zaangażowanie w wydarzenia branżowe, ale też współudział w budowaniu nowych produktów. Wszystko to z myślą o długofalowym wzmacnianiu naszej marki. Kolejnym obszarem mojego zaangażowania będzie wdrażanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Dane płyną w żyłach Proxi.cloud, a do tego cechuje nas sprzyjająca innowacyjności kultura organizacyjna. Dlatego też głęboko wierzę w sukces tych przedsięwzięć – zapewnia dr Sarna.

Głównym celem nowego Marketing Managera jest przede wszystkim wzmocnienie marki Proxi.cloud na rynku. – Mamy w portfolio szereg naprawdę ciekawych i wartościowych produktów, w których wciąż drzemie spory potencjał. Teraz dodamy odpowiedni transfer wiedzy. Nasi potencjalni klienci muszą mieć absolutną jasność, dlaczego i w jakim obszarze warto z nami współpracować – dodaje dr Nikodem Sarna.

Mateusz Chołuj podkreśla, że dr Sarna już od pierwszego dnia pracy wniósł świeże spojrzenie do marketingu i produktu spółki. – Nie mam wątpliwości, że dzięki swojemu kreatywnemu, ale też metodycznemu podejściu z miesiąca na miesiąc będzie wnosił jeszcze więcej. Niezwykle cenna jest dla nas również jego praca akademicka w obszarach sztucznej inteligencji. Od tego roku testujemy i wdrażamy rozwiązania AI w Proxi.cloud i wiemy, że będzie to jedna z naszych bardzo silnych przewag konkurencyjnych. Z tego typu osobą na pokładzie tym bardziej nie mam co do tego żadnych wątpliwości – przekonuje CEO Proxi.cloud.

Spółce zależy na tym, żeby dostarczać naszym klientom unikalną wiedzę, którą będą mogli w prosty sposób przełożyć zarówno na swoją strategię, jak i codzienne działania. Wiele z głównych projektów oraz celów krótkoterminowych i długoterminowych nowego Marketing Managera będzie dotyczyło właśnie tego obszaru. – Budujemy swoją markę poprzez dostarczanie naszym klientom realnej wartości, więc jego praca będzie dotyczyła nie tylko działań content marketingowych czy wydarzeń branżowych, ale w dużej mierze rozwoju produktu czy komunikacji z klientami we wszystkich punktach styku – podsumowuje Mateusz Chołuj.

Sylwia Kaska nową Head of Sales

Sylwia Kaska objęła z kolei stanowisko Head of Sales. Będzie odpowiedzialna za poszerzanie grona klientów. Ma doprowadzić do wzrostu przychodów spółki poprzez zbudowanie świadomości marki, w tym edukację rynku nt. możliwych pomiarów skuteczności kampanii na drodze online to offline. Wcześniej przez ponad pięć lat pracowała w YOC Poland, również na podobnym stanowisku. Jest aktywna w branży reklamowej od ponad 12 lat. Doświadczenie zdobywała zarówno w prasie, jak i w telewizji oraz Internecie, pracując dla takich marek jak Puls Biznesu czy TVN.