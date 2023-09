Sposób na tańszą fotowoltaikę dotarł do Polski

Od początku 2023 roku widać tąpnięcie na rynku fotowoltaiki. Zmiana przepisów oraz pojawiające się coraz częściej problemy ze sprzedażą nadwyżki energii do sieci i niepełne informacje dotyczące pomp ciepła sprawiły, że Polacy ostrożnie podchodzą do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE), zadając sobie pytanie - czy to się opłaca?

Spółdzielnie energetyczne

Z pomocą mogą przyjść popularne w Europie spółdzielnie energetyczne, które potrafią zmniejszyć koszty nawet o połowę.

Na pomysł spółdzielni energetycznej wpadli np. mieszkańcy Serocka w woj. mazowieckim - informuje portalsamorzadowy.pl. Eksperci, którzy doradzali mieszkańcom, obliczyli, że taka forma inwestycji w przeliczeniu na jedną osobę będzie dwa razy tańsza niż instalacja indywidualna. Warto podkreślić, że wzięto tu także pod uwagę ewentualne dotacje z programu "Mój Prąd".

Więcej na portalsamorzadowy.pl