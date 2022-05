Sprzedaż przez internet spada. Pomoże sztuczna inteligencja?

W Polsce niewiele, bo o ok. 0,5% punktu procentowego spadł udział sprzedaży w internecie w stosunku do całości handlu detalicznego. W USA też nie możemy mówić o tąpnięciu, ale firmy, które są właścicielami wielkich platform e-handlu jak Amazon, Shopify czy Etsy straciły nawet kilkanaście procent giełdowej wartości. Eksperci wskazują winnych - inflacja, agresja Rosji w Ukrainie czy zakorkowanie łańcuchów dostaw. Podkreślają jednak, że samo posiadanie sklepu internetowego nie wystarczy, aby klient zrezygnował z tradycyjnych form zakupów. Trzeba ciągle inwestować w nowinki technologiczne.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2022 roku wzrosła o 19% w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Polski handel nigdy nie miał się tak dobrze?

Pamiętajmy, że rok temu sprzedawcy stacjonarni mierzyli się z lockdownem. Część sklepów była zamknięta, część działała w ograniczonym stopniu. Baza porównawcza była więc niższa. Siłą rzeczy klient odpłynął wtedy do internetu, ale tam nie zakupił choćby samochodów. W tym roku wrócił już do zakupów stacjonarnych – podkreśla Wojciech Kyciak prezes zarządu firmy Bezokularow.pl S.A., której jedną z marek jest wOkularach.pl.

Inne dane GUS również tonują nastroje. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna spadła o 0,1% w porównaniu z marcem 2022 roku.

Dla sklepów internetowych to jeszcze nie jest powód do obaw, spadek nie jest wysoki i warto zastanowić się, czym jest spowodowany. Potencjalnych winnych jest wielu. Po pierwsze szalejąca inflacja, która sprawia, że rezygnujemy z dóbr, które nie są nam niezbędne. Spadki widzimy w takich segmentach jak książki, ubrania i elektronika, a to one głównie napędzają handel w polskim internecie. Po drugie, łańcuchy dostaw znowu są jeśli nie pozrywane to mocno przeciążone. To wpływ wojny i szalejącego w Chinach Covid-19. Towaru w niektórych e-sklepach po prostu brakuje. Nieco mniejszą sprzedaż w internecie kosztem zakupów stacjonarnych możemy też uzasadnić wyborami uchodźców z Ukrainy. Dla nich tradycyjny sklep jest zdecydowanie bardziej praktycznym wyborem, bo kupują towary pierwszej potrzeby – mówi Wojciech Kyciak.