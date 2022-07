Stacje Circle K: Bedą kasy samoobsługowe i system płatności na podstawie tablicy rejestracyjnej

Sieć stacji Circle K świętuje 30-lecie działalności w Polsce i wdraża innowacyjne rozwiązania.

Sieć pracuje nad nowymi rozwiązaniami w Polsce, takimi jak wdrożenie kas samoobsługowych na 80 stacjach czy uruchomienie szybko ładującej stacji Hyper Charger dla pojazdów elektrycznych.

W 2022 roku sieć planuje także świętować otwarcie 400. stacji w kraju.

Początki sieci Circle K sięgają 1992 roku – wówczas jeszcze pod logo Statoil powstała pierwsza stacja paliw zagranicznego koncernu przy trasie nr 7 w Zakroczymiu, która działa do dzisiaj. To właśnie wtedy polscy klienci poznali markę Statoil, która w 2012 r. została przejęta przez kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, aby finalnie przejść rebranding i zmienić szyld na dobrze już znany w Europie Circle K. Obecnie sieć posiada już 387 stacji paliw na terenie całej Polski, w tym 112 stacji franczyzowych.

400 stacji własnych i franczyzowych Circle K

- Nasze plany dotyczące rozwoju sieci pozostają ambitne. W jubileuszowym roku planujemy przekroczyć liczbę 400 stacji własnych i franczyzowych. Wciąż rozwijamy dostępną ofertę, szczególnie w obszarze convenience, gdzie najważniejsze są wszelkie udogodnienia i usprawnienia w dokonywaniu zakupów przez naszych klientów. Mamy w planach wprowadzenie rozwiązań, które będą ułatwiać ten proces podczas tankowania w sieci Circle K – korzystamy z bogatego doświadczenia naszego właściciela, koncernu Alimentation Couche-Tard Inc. Jesteśmy w trakcie przygotowań m.in. do wdrożenia kas samoobsługowych na naszych stacjach – do przyszłego roku zostaną zainstalowane w 80 lokalizacjach - mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Płatności na podstawie tablicy rejestracyjnej na stacjach Circle K

Wzorem skandynawskich stacji marki, Circle K pracuje również nad automatycznymi płatnościami na podstawie tablicy rejestracyjnej, tzw. usługą Pay by Plate. To nowy rodzaj systemu, który może znacznie przyśpieszyć proces tankowania pojazdów na wybranych stacjach paliw. – Nadal chcemy być prekursorem zmian i jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, dlatego w najbliższym czasie skupimy się na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak Pay by Plate. Projekt jest w fazie przygotowań i pracujemy nad nim na bazie doświadczeń naszych współpracowników m.in. z Danii czy Szwecji. Chcemy go uruchomić w pierwszej połowie przyszłego roku – przyznaje Michał Ciszek. Z kolei w zeszłym roku Circle K wprowadziło jako pierwsza sieć możliwość skorzystania z automatycznej myjni bez potrzeby wychodzenia z samochodu w trakcie mycia, co klienci doceniają ze względu na wygodę, szczególnie w czasie pandemii czy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Przez cały cykl mycia kierowca i pasażerowie mogą pozostać w pojeździe, a dzięki płatności w aplikacji mobilnej lub na panelu płatniczym zakup usługi jest szybki i bezpieczny. Dodatkowo Circle K rozwija usługi, które już funkcjonują na innych rynkach, np. w USA czy Kanadzie. Polska sieć stacji paliw opracowuje tzw. bitomaty, czyli urządzenia służące do kupowania i sprzedaży bitcoinów oraz innych kryptowalut.

Circle K Polska ma również w planach działania, które wspierają elektromobilność. W najbliższych tygodniach zostanie uruchomiona pierwsza ładowarka do pojazdów elektrycznych. Pilotażową stacją będzie punkt przy ulicy Połczyńskiej w Warszawie. Stanie tam urządzenie typu Hyper Charger o mocy 300 kW, zapewniające szybkie ładowanie. Instalowana ładowarka jest jedną z najczęściej wykorzystywanych w Europie i jednocześnie jedną z najtrwalszych w eksploatacji. Urządzenie na stacji Circle K przy ul. Połczyńskiej będzie pierwszą ładowarką o takiej mocy w stolicy i ósmym punktem ogólnodostępnym w infrastrukturze krajowej. Dzięki przynależności Circle K do kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard Inc. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest dużo efektywniejsze. Od ponad 10 lat sieć stacji należy do jednej z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Koncern prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, posiadając obecnie ponad 16 000 punktów sprzedaży.

- W naszej działalności przyświeca nam głównie idea, aby oferta dostępna na stacjach Circle K ułatwiała naszym klientom życie, zgodnie z filozofią „Let’s make it easy”. Zgodnie z modelem convenience, chcemy stworzyć takie miejsce, w którym można załatwić jak najwięcej spraw – wypić dobrą kawę, zrobić zakupy spożywcze niezależnie od dnia tygodnia, zjeść dobry lunch w podróży, w tym również wegetariański. Przez ostatnie 30 lat dużo się zmieniło w naszym kraju i co za tym idzie również przyzwyczajenia klientów uległy zmianie. Obserwujemy na bieżąco, co się dzieje nie tylko w obszarze handlu detalicznego i branży paliwowej, ale przede wszystkim słuchamy naszych klientów – to nasza główna inspiracja do dalszych zmian – przyznaje Michał Ciszek.