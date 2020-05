Stacje do dezynfekcji rąk przy sklepach Intermarché i Bricomarché

Muszkieterowie zamówili łącznie kilkadziesiąt stacji dezynfekujących, fot. mat. pras.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność pod szyldami Intermarché i Bricomarché zamówili łącznie kilkadziesiąt stacji dezynfekujących – wszystkie z nich są już w sklepach.

Stacje do dezynfekcji rąk są zlokalizowane w strefie wejściowej do sklepów. Zawierają bezdotykowy dozownik z płynem antybakteryjnym wraz z informacją graficzną, jak go używać. Są tam także rękawiczki oraz kosz na zużyte środki ochronne.

Muszkieterowie na bieżąco aktualizują procedury bezpieczeństwa oraz stosują się do zaleceń. Wśród wprowadzonych działań prewencyjnych są m.in.: zwiększona częstotliwość dezynfekcji powierzchni często dotykanych oraz zapewnienie maseczek ochronnych i / lub przyłbic pracownikom sklepów. W sklepach systematycznie wprowadzane są dodatkowe zabezpieczenia, takie jak m.in. ochronne płyty plexi w strefie kas.