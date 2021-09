Stars.Space we współpracy z Tik-Tokiem i Rossmanem

W promocję produktów będzie zaangażowanych ponad 100 influencerów związanych z platformą społecznościową Tik-Tok.

Stars.Space to spółka technologiczna, która w swojej działalności skupia się na przewidywaniu trendów na rynku konsumenckim przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy Big Data oraz technologii VR. Stars from the Stars zostało stworzone jako bezpośrednia odpowiedź na trendy w social mediach, które spółka na bieżąco bada i analizuje używając do tego własnych narzędzi IT.

Marka powstaje i rozwija się w ścisłej współpracy z partnerami. Rossmann będzie wyłącznym sprzedawcą produktów w przestrzeni offline, a półki eksperymentalnie zostaną oznaczone logiem Tik-Toka. Oprócz kampanii promocyjnej, eksperci z największej na świecie platformy społecznościowej są wsparciem merytorycznym przy tworzeniu i wdrożeniu produktów.

- Stars.Space to marka od początku do końca stworzona przez influencerów skupionych wokół platformy Tik-Tok. Są oni zaangażowani nie tylko w działania promocyjne, ale także zostali włączeni do procesu kreowania produktów. Łącznie do współpracy zaprosiliśmy około 100 osób – komentuje Maciej Zegarski, prezes Stars.Space.