Start-up Challenge 2020 - jeszcze większe wyzwanie!

fot. materiały prasowe, European Tech and Start-up Days, 3-4 września 2020

Piąta edycja European Tech and Start-up Days, wraz z finałem konkursu Start-up Challenge 2020, odbędzie się w dniach 3-4 września br. Aplikacja do konkursu otwarta jest do 6 lipca br.





Świat się trochę zatrzymał, choć może akurat dla start-upów przyspieszył? Aktualna sytuacja pokazuje, jak bardzo potrzebujemy innowacyjności, przełomowych rozwiązań, praktycznych aplikacji. Pomysłowość start-upowców nie zna granic, a uczestnicy European Tech and Start-up Days niejednokrotnie wykazywali się potencjałem. Czy w tym - zaskakującym, trudnym do prognozowania - roku, zaskoczą nas np. propozycjami z obszaru medtech? Zapraszamy do podjęcia wyzwania w ramach Start-up Challenge 2020.

Do 6 lipca czekamy na najbardziej innowacyjne pomysły, które mają szansę odmienić jutro!

European Tech and Start-up Days poszukuje start-upów w kategorii:

NEW INDUSTRY

Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny

ENVIRONMENT

Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

TRADITION & MODERNITY

Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo

BUSINESS PROCESSES

Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

HEALTH & BIOTECHNOLOGY

Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

CLIENT & LIFESTYLE

Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

Przeczytaj także: Poznaj pierwszych partnerów XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Regulamin i więcej informacji o konkursie: www.estartupdays.eu/2020/pl/start-up-challenge/527/

European Tech and Start-up Days, które odbędą się w dniach 3-4 września 2020 r. w Katowicach, to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.