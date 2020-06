Start-up Challenge 2020 – zgłoszenia do 6 lipca

Start-up Challenge 2020

Aplikacje do piątej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 6 lipca br. Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 2-4 września 2020). To dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

– Znaleźliśmy się w rzeczywistości, która mocno przyspieszyła i postawiła przed nami pytania o nowe jutro. Odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację są innowacje w sektorze medycznym, przemysłu 4.0., czy budowlanym. W tym roku kładziemy szczególny nacisk na technologie i integrujemy European Tech and Start-up Days jeszcze silniej z formułą Europejskiego Kongresu Gospodarczego – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – Zależy nam by spotkanie „młodego i dojrzałego“ biznesu było jak najbardziej efektywne, dawało realne korzyści i kontakty. Dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku – dodaje.

Konkurs Start-up Challenge już po raz piąty towarzyszy European Tech and Start-up Days. Finaliści poprzednich edycji przyznają, że wyróżnienie otworzyło przed nimi wiele nowych możliwości. Opowiedzieli o tym podczas EEC Online, trwającej od maja br. internetowej odsłony Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Kilkadziesiąt debat organizowanych online stanowi wstęp do planowanego w stacjonarnej formule spotkania we wrześniu.

Laureat ubiegłorocznej edycji European Start-up Challenge w kategorii Business Processes, firma ProperGate, dostarcza oprogramowanie do automatyzacji zarządzania logistyką dostaw na dużych budowach na całym świecie. Start-up znalazł się w zestawieniu 50 najbardziej obiecujących globalnych start-upów 2019 roku z branży budowlanej.

– Przez ostatni rok wiele się zmieniło, mamy nowych klientów, współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Prowadzimy kolejne rozmowy w Emiratach Arabskich, dostaliśmy się do Akceleratora MBRIF (Mohammed Bin Rashid Innovation Fund), oficjalnego programu akceleracji innowacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którego partnerem jest jedna z największych firm budowlanych w Emiratach Arabskich i już w czerwcu rozpoczynamy tam proces akceleracji, budowania pilotażu. Rozpoczęliśmy także współpracę z dostawcami kluczowych materiałów – coś czego wcześniej nie mieliśmy, ponieważ do tej pory budowaliśmy nasz system w oparciu głównie o generalnych wykonawców – mówił podczas EEC Online Robert Grudzień, CEO ProperGate. – Rozwijamy się, w porównaniu do ostatnich dwunastu miesięcy nasz zespół zwiększył się dwukrotnie, więc rośniemy i mamy nadzieję, że to się utrzyma – dodał.