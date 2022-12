Stokrotka wynajęła magazyn koło Bydgoszczy

Z uwagi na rozwój sieci sklepów i wynikające z tego nowe potrzeby w zakresie logistyki Stokrotka wynajęła blisko 6300 mkw. powierzchni magazynowej i około 200 mkw. powierzchni biurowej w Fortress Logistics Park Bydgoszcz. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb najemcy.

Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie. Konsekwentnie zwiększamy liczbę sklepów w całym kraju, dołączając do sieci co roku około 100 nowych placówek. Efektywność systemu logistycznego jest więc dla nas bardzo ważna. Dlatego systematycznie rozbudowujemy naszą sieć magazynów. Skuteczność działania tego elementu pozwala nam bowiem dalej się rozwijać i zapewniać klientom stały dostęp do świeżych produktów, na które kładziemy w naszej ofercie szczególny nacisk – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.