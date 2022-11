Strategia Sescomu w nurcie futuryzmu

Sescom realizuje usługi w zakresie Facility Management: od wsparcia klientów w utrzymaniu technicznym rozproszonych obiektów handlowych, przez zapewnienie sprawności urządzeń HVAC i IT, po usługi optymalizacji energetycznej dzięki własnym systemom informatycznym.

"Firma, rozumiejąc wyzwania, przed jakimi stoi retail i sieci, w 2020 roku zaproponowała zwiększenie efektywności działania, optymalizację procesów i kosztów, oraz zwiększanie efektywności energetycznej. Oprócz konsekwentnego rozwoju oferty postawiła na działania R+B i innowacje” – informuje zarząd spółki.

Strategia „Wiste Futurist 2030”

W zaktualizowanej strategii doprecyzowano cele strategiczne, które postawił sobie Sescom. Zakładają one, że do 2030 roku firma stanie się dostawcą Technicznego Facility Management pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci RETAIL w kluczowych krajach Europy, co pozwoli podwoić liczbę międzynarodowych klientów.

Sescom zapewni ich obsługę poprzez współpracę z 10 tys. firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale aktualizowaną wartość na rynku zarządzania obiektami.

– Tworząc strategię, zaznaczaliśmy, że będzie ona aktualizowana. Część założeń strategicznych jest wciąż aktualna, jednak zmieniająca się sytuacja społeczna, geopolityczna i gospodarcza od 2020 roku nabrała wyjątkowego tempa i skłoniła nas do wprowadzenia aktualizacji. Kryzysy gospodarcze, pandemia, działania wojenne w Ukrainie to tylko niektóre ze zjawisk, jakie miały i będą mieć wpływ na założenia strategiczne grupy. Strategia „Wiste Futurist 2030” musi zwiększać zdolność do zaadaptowania się do dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian otoczenia – mówi Sławomir Halbryt, prezes spółki Sescom. - Jedną z głównych strategicznych wytycznych jest dążenie do zwiększania bezpieczeństwa biznesu Sescom. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez dywersyfikację geograficzną źródeł przychodów, z naciskiem na Europę Zachodnią jako stabilny obszar geopolityczny - dodaje.

Nowy miks energetyczny

Sescom w zaktualizowanej strategii stawia nacisk na rozwój poprzez przejęcia i partnerstwa w krajach Europy Zachodniej (poza DACH – krajami niemieckojęzycznymi), gdyż jest to obecnie obszar bardziej stabilny i bezpieczny dla biznesu. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, DACH oraz Skandynawię chce rozwijać w sposób organiczny.

– Ostatnie lata spowodowały, że w jeszcze szybszym tempie zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie. Dzięki naszym umiejętnościom dostosowania się do wymagań szybko zmieniającego się świata jesteśmy tę wiedzę w stanie wykorzystać i przygotować usługi oraz biznes dla naszych klientów tak, aby mogli w nim dobrze funkcjonować. Sytuacja makroekonomiczna, w tym surowcowa i geopolityczna, powoduje, że myślimy o innym niż jeszcze kilka miesięcy temu miksie energetycznym. Biznes należy napędzać takimi środkami, jakie są i taką energią, jaka jest dostępna. Następuje zmiana priorytetów realizacji programu zeroemisyjności energetyki, czyli uwolnienie naszej transformacji od gazu, ropy i węgla. Musimy zastąpić brakujące ilości gazu i ropy tym, co mamy na miejscu, przy czym nadal, w miarę możliwości, starać się wdrażać i usprawniać rozwiązania mające wpływ na dekarbonizację - wyjaśnia Sławomir Halbryt. - Sescom jest gotowy na tę elastyczność i będzie wspierał swoich klientów i partnerów biznesowych w optymalnych rozwiązaniach z zakresu technicznego FM i usług zarządzania mediami – zaznacza.