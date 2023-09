Strategiczne partnerstwo Bain i Microsoft - AI poprawi relacje z klientami i marketing

Decyzja o połączeniu sił z Microsoftem to odpowiedź na gwałtownie rosnący popyt na usługi związane z AI oferowane przez Baina. Do partnerstwa Bain wnosi doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, uczenia maszynowego oraz rozwijania aplikacji, zaś Microsoft – usługę Azure OpenAI. W efekcie współpracy z Microsoftem, klienci Baina będą mogli bezpiecznie wykorzystywać usługę Azure OpenAI do integracji danych organizacji z istniejącymi modelami językowymi.

– To był dla nas przełomowy rok, ponieważ wciąż pojawiają się nowe możliwości zastosowania sztucznej inteligencji – mówi Roy Singh, szef praktyki AI w Bain & Company. – Bain jest pionierem w tworzeniu biznesowych rozwiązań opartych na AI. Wspieramy firmy w identyfikowaniu obszarów, w których mogą zastosować AI, a następnie we wdrażaniu tych rozwiązań tak, by ich potencjał był w pełni wykorzystany. Teraz, dzięki współpracy z Microsoftem będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać naszym klientom w pokonywaniu trudności technologicznych i związanych z zarządzaniem danymi i tym samym w pełni wspierając transformację od początku do końca wykorzystujące AI - dodaje.

Strategiczne partnerstwo z Microsoftem umożliwia Bainowi wspieranie wdrożeń AI w firmach ze wszystkich sektorów gospodarki i w różnych działach, począwszy od finansów, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi i relacjami z klientami aż po marketing czy sprzedaż kanałami cyfrowymi. O wszechstronności rozwiązań mogą świadczyć projekty, które zostały ostatnio zrealizowane przez Bain i Microsoft dla takich korporacji jak Coca-Cola, czy sieci supermarketów Carrefour.

– Widzimy nieustanny wzrost popytu na kompleksowe usługi AI, dlatego cieszę się, że współpraca Baina z Microsoftem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów – komentuje Kelly Rogan, CVP, Global System Integrators and Advisory Partners w Microsoft. – Azure OpenAI połączony z doświadczeniem Baina pozwoli firmom czerpać korzyści z transformacji napędzanej rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji - zaznacza.

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Firma jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dol., w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Korporacja powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie.