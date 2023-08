Studio Ekstrakt łączy siły z ikoniczną marką Unitra

- Unitra to nazwa, która wzbudza pozytywne skojarzenia w sercach wielu audiofili. Jej historia sięga do początku lat sześćdziesiątych, a produkowane przez nią urządzenia zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dlatego też, kiedy pojawiła się możliwość współpracy z tak prestiżową marką jak Unitra, nie mogliśmy się powstrzymać przed skorzystaniem z tej wyjątkowej okazji. Wierzymy, że wprowadzając do współpracy naszą kreatywność, doświadczenie i nowoczesne podejście do produkcji stworzymy film, który będzie hołdem dla przeszłości, ale jednocześnie innowacyjną wizją przyszłości - mówi Marcin Strzałkowski, CEO i dyrektor kreatywny Ekstrakt Studio.

Do zadań Studia Ekstrakt będzie należało opracowanie scenariusza, reżyseria filmu, jego produkcja i postprodukcja. Wideo o charakterze wizerunkowo-produktowym, którego celem będzie podkreślenie dziedzictwa marki Unitra, ukierunkowanego na przyszłość, gdzie elektronika i dźwięk, stworzą niesamowitą historię z innowacyjną wizją przyszłości.