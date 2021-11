Supersonic Food wchodzi na nowe rynki

Supersonic Food, polsko-brytyjska spółka działająca w segmencie foodtech, osiągnęła wzrost przychodów na poziomie 900 proc. r/r. We wrześniu br. rozpoczęła sprzedaż w Niemczech i krajach Beneluksu, w październiku dostawy produktów do sklepów tradycyjnych, m.in. do Carrefour BIO, a w listopadzie podpisała umowę z siecią klubów fitness oraz siłowni - Calypso.