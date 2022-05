Supersonic z ofertą izotoników ready-to-drink

Supersonic Beauty Istotonic oparty jest na wodzie kokosowej i kwasie hialuronowym i poza zapewnieniem optymalnego nawodnienia pozytywnie wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci.

SUPERSONIC Performance Isotonic - obok nawodnienia i zapewnienia utrzymanie poziomu energetycznego, wspiera organizm w walce ze stresem i napięciem dzięki zawartości roślinnych adaptogenów, takich jak różeniec górski oraz cytryniec chiński, a także guarana.

W obu naturalnych izotonikach występuje również unikatowa Yarrowia lipolytica Novel Food szczep nieaktywnych drożdzy, który dzięki swojemu składnikom wykazuje działanie prebiotyczne i antyoksydacyjne. Napoje dostępne są w buteleczkach 400ml i smaku „watermelon" a ich cena to nieco ponad 9 zł.

Cechą obu izotoników jest ich naturalna formuła, brak białego cukru (poza naturalnymi substancjami słodzącymi) oraz brak jakichkolwiek konserwantów. Dzięki specjalnej aseptycznej technologii produkcji oba napoje mają długi termin przydatności do spożycia i nie muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych.

Izotoniki od SUPERSONIC można nabyć poprzez stronę www.supersonicfood.com, a w wkrótce również w sieciach handlowych w całym kraju.

Plany rozwoju Supersonic

Supersonic Food, polsko-brytyjska spółka działająca w segmencie foodtech, osiągnęła w 2021 roku wzrost przychodów na poziomie 900 proc. r/r. We wrześniu br. rozpoczęła sprzedaż w Niemczech i krajach Beneluksu, w październiku dostawy produktów do sklepów tradycyjnych, m.in. do Carrefour BIO, a w listopadzie podpisała umowę z siecią klubów fitness oraz siłowni - Calypso. Wprowadziła też na rynek posiłki w formie Ready-to-Drink w autorskiej technologii.

Supersonic Food planuje przeprowadzić kolejną rundę inwestycyjną. W jej ramach chce pozyskać 2,5 mln EUR, które przeznaczy na inwestycje w linię produkcyjną, laboratorium i zespół, a także ekspansję na kolejne rynki zagraniczne, w tym francuski, austriacki i brytyjski.

W 2020 r. rynek produktów zastępujących posiłki był wyceniany na ponad 11 mld USD i zgodnie z szacunkami w latach 2021-2026 będzie rósł w tempie 7,6 proc. rocznie. Z kolei wartość rynku żywności funkcjonalnej w 2019 r. była szacowana na ponad 178 mld USD. Zgodnie z przewidywaniami do 2027 r. jego wartość powinna wynieść ponad 268 mld USD, przy rocznym wzroście na poziomie 6,7 proc.