Surge Cloud będzie sprzedawać moduły, nie sklepy

Surge Cloud to technologia, koniec sklepów

Początek roku okazał się datą przełomową dla projektu Take&Go. Przełomową w dwojaki sposób. W wyniku przeprowadzonej zmiany strategii firmy Surge Cloud – przekształcenie ze spółki handlowo-technologicznej na spółkę technologiczną - nastąpiło zamknięcie Projektu Take&GO i przejście do Projektu Surge 2.0., co było jednoznaczne ze wstrzymaniem działalności placówek handlowych i skoncentrowaniem się na technologii wytwarzanej przez Surge Cloud.

Podstawową różnicą między modelem sprzedażowym Take&GO, a nowatorskim Surge Cloud 2.0 jest wycofanie się z pierwotnego założenia o otwieraniu kolejnych placówek sklepowych i przejście do bycia firmą w pełni technologiczną. Zmianie uległ sam pomysł na sprzedaż technologii - zamiast skupiać się tylko na sprzedaży produktu serwowanego w formie całościowej, jako nierozerwalnej jedności złożonej z kilku/kilkunastu mniejszych modułów, do pomysłu na włączenie do sprzedaży również pojedynczych modułów, pasujących do potrzeb konkretnej firmy.

- W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do czerpania z dobrodziejstw rynku pełnymi garściami, chcemy wszystko mieć na już, lubimy spersonalizowane oferty, dokładnie dopasowane do naszych potrzeb. Nie znosimy przymusu, chcemy mieć możliwość dokonywania wyboru. Z drugiej strony mamy osoby, które chcą iść po linii najmniejszego oporu, otrzymać gotowy produkt, nad którym nie muszą łamać sobie głowy. Dlaczego więc nie skorzystać z tego co udało nam się wypracować przy Projekcie Take&GO i nie zaproponować różnych rozwiązań sprzedażowych, dlaczego skupiać się tylko na jednym? Potencjał drzemiący w takim podejściu do tematu sprzedaży

naszej technologii jest ogromny! - opisuje firma

W pierwszym kwartale roku odbudowany został Dział Handlowy, który obsługuje leady handlowe zgodnie z trzema przyjętymi modelami biznesowymi. Wyjście poza wizję byłego prezesa, Marcina Dąbrowskiego, czyli pomysł stworzenia sieci sklepów samoobsługowych, pozwolił na szersze ujęcie tematu i poszukanie nowych rozwiązań sprzedażowych.