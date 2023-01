Świeższe kwiaty i owoce. Fresh Inset i Janssen zawiązały współpracę

Fresh Inset podpisał umowę z Janssen PMP, spółką z koncernu Janssen Pharmaceutica NV należącym do Johnson and Johnson (NYSE: JNJ), tj. największej pod względem kapitalizacji firmy farmaceutycznej na świecie;

Umowa ma na celu adaptację u producentów owoców, warzyw, kwiatów opracowanej przez Fresh Inset technologii Vidre+ bazującej na substancji czynnej służącej do przedłużania świeżości warzyw, owoców i kwiatów ciętych;

Janssen PMP sfinansuje oraz przeprowadzi testy adaptacyjne technologii oraz prace rozwojowe w określonych krajach.

W celu poprawy globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia publicznego ONZ nawołuje do zmniejszenia do 2030 r. obecnych strat żywności o połowę. Organizacja sugeruje powiązanie redukcji z celami dotyczącymi zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii.

Opracowana przez Fresh Inset technologia Vidre+ przedłuża świeżość zerwanych owoców i warzyw na każdym etapie łańcucha dystrybucji – począwszy od producentów, poprzez firmy zajmujące się pakowaniem produktów i dystrybucją, skończywszy na sprzedaży detalicznej. Dzięki prostej w użyciu naklejce, którą wystarczy nakleić na świeże produkty lub opakowanie, rozwiązanie Vidre+ pomaga przedłużyć świeżość, zachować teksturę, jędrność, smak oraz wygląd produktów podczas przechowywania, transportu i ekspozycji w sklepie. Technologia spółki dzięki elastyczności i łatwej obsłudze, pozwala dostarczać świeżo zebrane produkty przez cały rok i zwiększa zadowolenia klientów z ich wysokiej jakości.

„Możliwość zastosowania 1-MCP w małej objętości (opakowania), poprzez użycie naklejek, bądź wkładek dostarcza ogromne korzyści dla firm zajmujących się pakowaniem świeżych produktów, dystrybucją, sprzedawców detalicznych, a ostatecznie również konsumentów. Zalet z zastosowania substancji czynnej, tj. 1-MCP na owocach, warzywach i roślinach ozdobnych nie trzeba już przedstawiać. Ponadto, technologia Vidre+ idealnie uzupełnia stosowane przez nas technologie”, mówi Geoffroy de Chabot-Tramecourt, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz R&D w Janssen PMP.

Fresh Inset przeprowadziło wiele testów walidacyjnych z wiodącymi producentami owoców, warzyw i kwiatów ciętych m.in. w USA, Peru, Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadorze, Kenii, Turcji, Pakistanie i kilku krajach Unii Europejskiej. Owoce i warzywa z ochroną Fresh Inset są już sprzedawane w Argentynie i Pakistanie, a na kolejnych kilkunastu rynkach na pięciu różnych kontynentach trwają rejestracje produktu.

„Umowa z największą na świecie firmą farmaceutyczną potwierdza, że Fresh Inset należy również oceniać analogicznie jak spółki zajmujące się rozwojem leków. Spółka działa w oparciu o autorską opatentowaną formulację substancji czynnej, wykonała setki różnych testów, od laboratoryjnych przez wdrożeniowe z klientami końcowymi, wyszła więc już dawno z fazy „klinicznej”, ma za sobą pierwsze uzyskane rejestracje i co więcej, wygenerowała już sprzedaż na pierwszych rynkach. Nie ma wątpliwości co do przełomowości realizowanego przez Fresh Inset rozwiązania" – podsumowuje Michał Chabowski, członek zarządu Rubicon Partners, funduszu będącego inwestorem i koordynatorem wszystkich emisji w Spółce.