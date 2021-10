Szejk inwestuje w rozwój projektu SentiOne

Do końca roku SentiOne planuje pozyskać 4 pilotaże o wartości ok. 100 tys. dolarów i średniej wartości docelowego wdrożenia 1,6 mln dolarów na jednego klienta, a następnie do końca pierwszego kwartału 2022 r. złożyć oferty na 3 wdrożenia o wartości 2 mln dolarów każde. Trwają już prace nad nowymi algorytmami rozumienia języka naturalnego dla języka arabskiego. Polski startup rozpoczął działalność na rynku MENA na zaproszenie funduszu inwestycyjnego Seed Group, wspierającego firmy chcące się rozwijać w tym regionie. SentiOne to pierwsza polska firma, którą fundusz zaprosił do współpracy, po przeanalizowaniu działań wszystkich europejskich spółek zajmujących się rozwijaniem sztucznej inteligencji.

SentiOne otrzyma niemal 19 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój swojej technologii sztucznej inteligencji. To do tej pory najwyższa kwota przyznana przez NCBiR na rozwój konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Środki te przysłużą się do rozwoju wszystkich produktów SentiOne, czyli monitoringu internetu opartego o AI oraz chatbotów i voicebotów. Stworzenie bota, który obsłuży klientów w wielu językach jednocześnie, pozwoli na poszerzenie oferty za granicą.

Ze swej strony SentiOne zainwestuje w projekt 5,2 mln zł, przeznaczając łącznie 24 mln zł na udoskonalenie swoich dotychczasowych produktów - monitoringu internetu opartego o AI oraz chatbotów i voicebotów, a także zapewnienie firmie pozycji lidera na rynkach zagranicznych.

Sztuczna Inteligencja od SentiOne

- To już trzeci grant badawczo-rozwojowy dla SentiOne. Sukces poprzedniego projektu, który pozwolił nam rozwinąć technologię konwersacyjnej sztucznej inteligencji i podbić rynek botów, utwierdził nas w przekonaniu, że to słuszny kierunek rozwoju dla naszej spółki - mówi Kamil Bargiel, założyciel i CEO SentiOne. - Pandemia COVID-19 pokazała, że to właśnie umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii pomogło firmom optymalizować swoje koszty, usprawnić wewnętrzne procesy i zwiększać sprzedaż. Pozyskanie prawie 19 mln zł na trzyletni projekt daje nam wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby kontynuować rozwój najlepszej na świecie technologii rozumienia języka naturalnego. To właśnie dzięki naszym autorskim algorytmom jesteśmy w stanie skutecznie wspierać czołowe spółki z branży bankowości, ubezpieczeń, energetyki i telekomunikacji w transformacji cyfrowej.