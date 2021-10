W ostatnich latach formaty sklepów uległy rozmyciu, a konsumenci zwracają się w stronę kanału cyfrowego. W rezultacie podstawowy cel kanałów fizycznych i cyfrowych ewoluuje.

Detaliści prowadzący sklepy stacjonarne będą musieli przemyśleć długoterminowe strategie, aby sprostać konkurencji, ponieważ systematycznie maleje odsetek produktów kupowanych w sklepach fizycznych.

Michelle Evans, starszy dyrektor ds. cyfrowych badań konsumenckich, Euromonitor International przedstawia sześć działań, które detaliści mogą podjąć, aby wykreować sklep przyszłości.

Jak podaje raport The Future of the Store in a Digital World, firmy Euromonitor International, w 2010 roku ponad 90 proc. produktów kupowaliśmy w sklepach fizycznych. Obecnie jest to około 80 proc., a w 2025 roku będzie to około 77 proc.

- W ostatnich latach formaty sklepów uległy rozmyciu, a konsumenci w całym procesie zakupowym zwracają się w stronę kanału cyfrowego. W rezultacie, podstawowy cel kanałów fizycznych i cyfrowych ewoluuje. Koronawirus (COVID-19) przyspieszył tę transformację. Przez pewien czas prognozowano, że konsumenci będą odwiedzać sklepy tylko w celu dokonania transakcji oraz, że będą przechodzić na zakupy cyfrowe. Mało prawdopodobne, aby te prognozy zrealizowały się, ponieważ przepisy zalecające dystans społeczny rozluźniają się – mówi Michelle Evans, starszy dyrektor ds. cyfrowych badań konsumenckich, Euromonitor International.

- Detaliści prowadzący sklepy stacjonarne będą musieli przemyśleć długoterminowe strategie, aby sprostać konkurencji, ponieważ odsetek towarów kupowanych w sklepach będzie nadal spadać. Choć nie jest to detaliczna apokalipsa, jak niektórzy oceniają, rola sklepu jest redefiniowana. Pierwsza fala cyfrowej rewolucji koncentrowała się na tym, jak sklepy mogą konkurować z e-commerce, następna fala będzie skupiać się na integracji i odkrywaniu synergii między tymi kanałami – dodaje.

Znajdź nowe źródła prawdy