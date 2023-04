Sztuczna inteligencja w modelu biznesowym polskiej marki

Przyszłość branży modowej kreowana przez sztuczną inteligencję

W 2022 roku firmaNAOKO zrealizowała 150 tys. zamówień, a sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej przekroczyła 50 mln zł, co stanowi wzrost o niemal 60% w porównaniu do poprzedniego roku. W planach na najbliższe lata było przekroczenie granicy 100 mln zł, jednak z uwagi na hiperboliczny rozwój AI i plany firmy, aby być prekursorem w tym obszarze, cele te będą musiały zostać zrewidowane. Szczególnie zachęcające z punktu widzenia biznesowego są marże w obszarze Fashion AI. Dlatego NAOKO postanowiło przenieść modę do zupełnie innego wymiaru.

Klientki NAOKO wspólnie tworzą projekty przy pomocy AI

Z początkiem roku NAOKO ogłosiła cykl kolekcji współtworzonych z dziesiątkami tysięcy klientek z całego świata, przy użyciu AI. Poprzez indywidualne ankietowanie, warsztaty online i webinary, klientki marki wpływają na modele, fasony, palety kolorów, składy materiałowe oraz rodzaje tkanin danego projektu. Następnie AI, po przetworzeniu tych informacji, zaproponuje kształt kolekcji oraz stworzy moodboard i wizualizacje produktów.

- Wykorzystanie NAOKO.AI pozwala naszym projektantkom na współpracę z różnych miejsc, co umożliwia jeszcze lepsze poznanie i zrozumienie gustów, potrzeb i preferencji klientek. Poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji możemy zaoferować najbardziej innowacyjne rozwiązania i zapewnić naszym klientkom wyjątkowe doświadczenie zakupowe. Dzięki sylwetkom stworzonych przez AI zweryfikujemy m.in. jak dany produkt wygląda na różnych typach sylwetek i rozmiarach - podkreśla Monika Szyndler, założycielka marki.

Premiera nowej linii NAOKO nastąpi w maju 2023 roku. To właśnie klientki zadecydują czy finałowe projekty zostaną pokazane w otoczeniu prehistorycznej dżungli, na szczycie wulkanu, surrealistycznej galerii obrazów lub też przestrzeni kosmicznej.

Sztuczna inteligencja na stałe zagości w modelu biznesowym NAOKO

Monika Szyndler potwierdza, że AI będzie odgrywać kluczową rolę w działaniach projektowych firmy. Wierzy, że wykorzystanie sztucznej inteligencji przyspieszy proces projektowania, produkcji i sprzedaży, co pozwoli na wzrost marki na rynku.

- Stworzenie projektu opartego na AI jest zgodne z przyjętą przez nas strategią biznesową, która koncentruje się na innowacyjności, zaangażowaniu klientów i szybszym dostarczaniu produktów na rynek. Współpraca ze społecznością przy projektowaniu kolekcji ma na celu zwiększenie jej lojalności i satysfakcji oraz umożliwić szybszą adaptację do zmieniających się trendów w modzie. Planujemy stworzenie czterech kolekcji na 2023 rok - każda z nich będzie eksperymentem, ale zarazem wierzymy, że każda kolejna będzie lepsza od poprzedniej.

W 2023 roku NAOKO zaplanowało cztery kolekcje wykorzystujące AI.

Co wiemy o NAOKO

NAOKO to polska marka modowa, która rozwija swoje projekty od 2016. Ich kolekcje cieszą się uznaniem na rynku dzięki oryginalnym wzorom, które zainspirowane są m.in. światem Harrego Pottera, Atomówkami i kultowym serialem F.R.I.E.N.D.S. Od momentu powstania, marka zyskała silną społeczność, składającą się z niemal ćwierć miliona fanów na Facebooku, setek tysięcy odtworzeń reelsów na Instagramie oraz pięciu milionów miesięcznych wyświetleń na platformie Pinterest.