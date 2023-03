Sztuczna inteligencja wdziera się w handel detaliczny, bo klienci oczekują innowacji

W 2022 roku kategoria rozwiązań dla handlu stanowiła 73 proc. wszystkich aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wśród różnych technologii SI, jak chatboty, analizy obrazu i wideo, inteligencji rozproszonej czy przetwarzania mowy, wiodący udział ma uczenie maszynowe (32 proc.). Spory odsetek stanowią aplikacje do zarzadzania relacjami z klientami (CRM), dziś jest to co piąte narzędzie w handlu wykorzystujące SI (udział tych aplikacji ogółem wynosi 21,5 proc.).

Inteligentna rewolucja

Sztuczna inteligencja skutecznie zmienia handel detaliczny. Rewolucjonizuje właściwie cały rynek, od produkcji, przez logistykę, po sprzedaż, zarówno w kanale tradycyjnym jak i e-commerce. Rozwój technologii w sklepach online przyspieszyła pandemia, co z kolei przełożyło się na rosnące oczekiwania klientów dotyczące zakupów, również stacjonarnych. Sprzedawcy, wychodząc naprzeciw konsumentom oraz optymalizując swoje koszty i efektywność, coraz częściej polegają na rozwiązaniach opartych na SI.

Sztuczna inteligencja w handlu detalicznym nie tylko przejmuje żmudne, powtarzalne zadania, pomagając pracownikom skupić się na innych działaniach. Przede wszystkim wspomaga zarządzanie procesami, zwiększając wydajność organizacji. Na przykład, dzięki logistyce wykorzystującej SI w programach do planowania tras, prognozowaniu popytu i podaży czy automatyzacji w magazynach, sklepy sprawnie i szybko otrzymują swoje zamówienia, a punkty sprzedaży pozostają odpowiednio zaopatrzone. Dodatkowo, odciążeni pracownicy mogą przejąć inne, ważniejsze zadania.

– Wykorzystanie SI w handlu pozwala m.in. na automatyzację procesów. W sklepach technologia umożliwia funkcjonowanie innowacyjnych kas samoobsługowych, kamer i czujników stale monitorujących merchandising, rotację oraz sprzedaż. Pozwala zapobiegać kradzieżom i zwiększa kontrolę klientów nad procesem zakupów – tłumaczy Grzegorz Dembicki, Business Development Director z Sagra Technology, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla handlu. – Dla organizacji działających w handlu, SI jest ogromnym wsparciem w planowaniu, które jest jednym z największych wyzwań w tym sektorze. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy mogą ponadto wykorzystywać dane do tworzenia zaawansowanych modeli opartych na SI, które np. automatyzują zamówienia, minimalizują braki dostępności produktów w sklepach czy magazynach – dodaje.

Zarządzanie relacjami na nowo

Wśród narzędzi IT w handlu opartych na sztucznej inteligencji obecnie bardzo popularne są aplikacje do zarządzania relacjami z klientami, w 2022 roku globalne przychody ze sprzedaży systemów CRM stanowiły 21,5 proc. ogółu.

– Sztuczna inteligencja zmieniła zasady gry w branży detalicznej, rewolucjonizując m.in. doświadczenia zakupowe. Dzięki narzędziom wspierającym zarządzanie relacjami z klientami klasy CRM oraz danym o interakcjach klienta w przeszłości, działania firm są coraz bardziej dopasowane do oczekiwań rynku i po prostu są celne – tłumaczy Grzegorz Dembicki. – Najbardziej doceniają to najmłodsi klienci, przedstawiciele pokolenia Z, dla których wysoki stopień cyfryzacji i sklepy wypełnione technologią są czymś oczywistym. Między innymi dlatego popyt na rozwiązania i usługi AI w handlu detalicznym będzie nadal rósł - zaznacza.

Pomimo sporych wyzwań, dotyczących np. infrastruktury i technologicznego know-how dla MŚP oraz wysokich kosztów wdrożenia dla niewielkich sklepów, nie można ignorować korzyści płynących ze sztucznej inteligencji na rynku detalicznym. Postępy w dziedzinie rozpoznawania obrazu i innych technologii stwarzają nowe możliwości w handlu detalicznym, a rozwój produktów i usług SI będzie dodatkowo napędzany przez analizę dużych zbiorów danych.

Przyjęcie podstawowej sztucznej inteligencji nie będzie już wystarczające, aby zapewnić sukces w biznesie. W świecie, w którym większość sprzedawców detalicznych już w jakimś stopniu tę technologię wykorzystuje, firmy, które chcą pozostać konkurencyjne, również muszą przyjąć podobne rozwiązania. Sprzedawcy powinni wykorzystywać wszystkie dostępne dane do stworzenia najbardziej angażującego, dynamicznego i spersonalizowanego doświadczenia zakupowego klientów.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży technologii opartych na sztucznej inteligencji dla handlu wypracowały firmy z USA, na drugim miejscu znajduje się Europa, wynika z raportu Future Market Insights. Jednak, ponieważ w Azji obserwowana jest przyspieszona cyfryzacja w branży detalicznej, ten układ sił w perspektywie kilku lat może się zmienić.