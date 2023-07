Szwajcarski producent czekolady z oprogramowaniem Comarch

Comarch ERP Enterprise i Comarch POS w Läderach

Wdrożenie Comarch ERP Enterprise i Comarch POS przyniosło szereg realnych korzyści dla Läderach. Po pierwsze, ustandaryzowano procesy w całej firmie, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności i spójności działań. Po drugie, nowoczesna i skalowalna struktura IT pozwoliła firmie na dalszy rozwój i ekspansję na nowe rynki. Dodatkowo, integracja różnych kanałów sprzedaży umożliwiła Läderach skuteczne dotarcie do klientów na różnych płaszczyznach. Firma uzyskała też pełną kontrolę nad złożonymi procesami logistycznymi.