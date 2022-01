Szykuje się kolejna runda finansowania ATS Technology. Celem budowa kilkudziesięciu sklepów bezobsługowych

Koncepcja nowego modelu sprzedaży autorstwa ATS Technology spotkała się z zainteresowaniem jednego z najbardziej aktywnych funduszy VC w Polsce – Carlosn ASI EVIG alfa z grupy Carlson. Fundusz w 2020 roku zainwestował w spółkę 1 mln zł. Na obecnym etapie zespół Carlosn ASI EVIG alfa wspiera ATS Technology w przygotowaniach do kolejnej rundy inwestycyjnej, której celem będzie budowa pierwszych kilkudziesięciu sklepów bezobsługowych.

Ultra Convenience jako bezobsługowe pawilony

Ultra Convenience od start-upu ATS Technology, który opiera się na prowadzeniu sprzedaży w mobilnych, bezobsługowych pawilonach, dostępnych dla klientów 24 h/7. Koncept ATS pozwala zadbać o właściwe doświadczenie konsumentów podczas robienia zakupów i podążać za ich potrzebami… i to dosłownie. Ta kwestia jest możliwa dzięki mobilności – do funkcjonowania pawilon wymaga jedynie 20 m2 oraz podłączania do prądu – może być ustawiony wszędzie tam, gdzie są klienci.

Co-founderzy przekonują, że Ultra Convenience ma szansę zmienić sektor convenience. To nie pierwsza koncepcja sklepów bezobsługowych w Polsce. Skąd więc przekonanie, że uda się właśnie ATS Technology? Na to pytanie odpowiada Witold Rydzewski, co-founder ATS Technology.

– W pracach nad projektem najważniejszy był dla nas Customer Experience, bo to klient stoi w centrum. Można zadbać o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, o tzw. efekt wow, ale w przypadku sklepu najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: czy konsumenci będą chcieli w nim kupować? Z analiz przeprowadzonych przez nas na początku wyłonił się ważny wniosek: poprzednie koncepcje sklepów bezobsługowych obecne na naszym rynku nie odniosły sukcesu, ponieważ były oparte na technologiach, które nie były user friendly i dawały negatywny wynik, jeżeli chodzi o CX. Były za skomplikowane, nieintuicyjne, po prostu niedopasowane do poziomu cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Inna kwestia – te technologie były równie drogie w utrzymaniu, ich koszt był zupełne niewspółmierny do możliwości zarobku odbiorcy – podmiotu, który miałby taki sklep prowadzić.