Ta branża przeżywa renesans. Może być prawdziwą żyłą złota

SMS-owy renesans

Wiadomości SMS-a przeżywają prawdziwy renesans. Potwierdzili to ostatnio chociażby uczestnicy Orange Warsaw Festival. Według danych Orange, w ciągu zaledwie dwóch dni wysłali oni ponad 40 tys. wiadomości tekstowych i sprawili, że ruch SMS-owy na Służewcu był trzy razy wyższy niż w dni powszednie.

Optymistyczne są także prognozy na przyszłość, według których globalna branża komercyjnych wiadomości SMS ma do końca dekady rosnąć średnio o 4,5 proc rocznie. Z danych zebranych przez Data Bridge Market Research wynika, że już dziś jest ona warta 64,5 mld dol. i ma szansę osiągnąć pułap 91,7 mld dol.

Analizy przeprowadzone przez grupę badawczą Juniper Research wskazują natomiast, że zyski z wysyłki wiadomości SMS będą do roku 2025 odpowiadać za ponad połowę przychodów generowanych przez platformy komunikacyjne CPaaS (Communication Platform as a Service). Technologia nieustannie się rozwija, na naszych oczach powstają nowe narzędzia wymiany informacji, ale potrzeba komunikacji w biznesie jest niezmienna.

SMS-owy gigant z Gliwic

SMSAPI to jeden z pierwszych w Polsce dostawców platformy do masowej wysyłki wiadomości SMS dla firm. Marka powstała w roku 2007, a dziesięć lat później stała się częścią międzynarodowej grupy LINK Mobility, mającej 50 tys. klientów (z czego 9 tys. to klienci SMSAPI) i docierającej do niemal wszystkich państw na świecie.

LINK Mobility dostarcza swoje usługi globalnym korporacjom, wspiera także lokalne biznesy, instytucje publiczne i urzędy. Oferta grupy umożliwia łatwy dostęp do wysyłki wiadomości SMS niewielkim firmom i dużym organizacjom z większymi wymaganiami dotyczącymi np. bezpieczeństwa. W pierwszym kwartale 2023 r. przychody LINK Mobility wyniosły prawie 135 mln dol.

Prawie co piąty klient LINK Mobility to firma współpracująca z SMSAPI. W ubiegłym roku gliwicka spółka wysłała w ich imieniu ponad 1,4 mld wiadomości, czyli 8 proc. wszystkich SMS-ów w grupie. Tylko w Polsce dotarły one do 21 mln odbiorców. Rok 2022 SMSAPI zakończyło z rekordowymi przychodami w wysokości ponad 120 mln zł.

Technologie mobilne dziś i jutro

SMSAPI przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i stabilności działania swoich systemów. W firmie działa 20-osobowy zespół Network Operation Center, który przez całą dobę monitoruje, czy platforma do wysyłki SMS-ów funkcjonuje prawidłowo w każdym kraju. Dostęp do konta klienta chroniony jest przy pomocy dwuskładnikowego uwierzytelniania 2FA. Niedawno firma udostępniła również funkcję ograniczenia krajów wysyłki. Pozwala ona precyzyjnie kontrolować destynacje, do których trafiają SMS-y i optymalizować koszty masowych wysyłek wiadomości.

Ambitne są także plany rozwoju i międzynarodowej ekspansji SMSAPI. Już teraz dostępne są lokalne platformy w Szwecji, Bułgarii i Rumunii. Firma realizuje strategię LINK 2025, dzięki której chce w najbliższych latach znaleźć się w światowej czołówce dostawców usług CPaaS (Communication Platform as a Service). Usługa ta polega na automatyzacji procesów komunikacji w ramach jednej platformy, obsługującej m.in. wiadomości tekstowe, głosowe lub graficzne.

SMSAPI - IKEA, DHL i Kubota

Działania SMSAPI zostały nagrodzone prestiżowymi wyróżnieniami. Firma może się również pochwalić certyfikatem ISO 27001, przyznanym spółce w roku 2021 i potwierdzonym rok później.

- Wiadomości SMS mają się całkiem dobrze. Potwierdzają to nie tylko wyniki finansowe, lecz również zaufanie, jakim od lat darzą nas partnerzy biznesowi. Wskaźnik lojalności klientów NPS dla marki SMSAPI stale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i systematycznie rośnie. W ostatnich latach oscylował na poziomie 75-82 punktów, a w tym roku osiągnął wartość aż 84 punktów. To więcej niż w przypadku takich globalnych potęg, jak np. Netflix, Amazon czy Google - komentuje Wojciech Kaczmarek, dyrektor zarządzający SMSAPI. - Dzięki konsekwencji i zdolności do reagowania na potrzeby użytkowników współpracujemy dziś z ponad 9 tys. firm, wśród których są m.in. ING Bank Śląski, IKEA, DHL i Kubota. Za ich obsługę odpowiada zespół ekspertów liczący ponad 70 osób - dodaje.