Targi Future Private Labels Expo okazją do wejścia do branży marek własnych

W 2022 roku marki własne sieci handlowych stanowiły ponad 20 proc. sprzedaży koszyka FMCG w Polsce – podaje Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Przynajmniej raz w roku po tego typu produkty sięga już 13,5 mln polskich domów. Analiza GfK Polonia wykazała, że 25 proc. klientów przestało grupować produkty na marki zewnętrzne i marki własne sklepu. W świadomości Polaków marki własne przestały kojarzyć się z „podróbką”, a zaczęły być zwykłą „alternatywą”.

– Marki własne na półkach sklepowych nie są już postrzegane jako tańsze zamienniki oferty brandowej. Tyczyło się to jakiś czas temu zwłaszcza dyskontów, gdy ujmując to wprost, towar był sprzedawany prosto z palet. Od dłuższego czasu to produkty o dobrej, a tak naprawdę czasem wręcz lepszej jakości, o unikalnych recepturach i atrakcyjnej cenie. i – przekonuje w artykule opublikowanym na swoim koncie LinkedIn Robert Krauze, Senior Key Account Manager w firmie Good Food.

Targi okazją do zysku

Okazją dla polskich producentów czy dystrybutorów jest skorzystanie z rosnącej popularności marek własnych, a w dołączeniu do tego trendu pomagają targi poświęcone temu zagadnieniu. Jedną z takich imprez są organizowane w listopadzie tego roku w Kielcach targi Future Private Labels Expo.

https://www.targikielce.pl/future-private-labels

Jak mówią organizatorzy, stanowią one punkt kontaktu pomiędzy producentami i kupcami z sieci handlowych. Popularnością cieszą się tam nie tylko firmy z renomą, ale także małe, czasami wręcz regionalne farmy mogące dostarczyć niszowy produkt po atrakcyjnej cenie. – Klienci coraz częściej poszukują nowych produktów i są zainteresowani różnorodnymi smakami. Jednakże do tej pory było to utrudnione ze względu na wysokie ceny importowanych przypraw, specjalnych wędlin czy sosów stosowanych w kuchni orientalnej. Na targach Future Private Labels istnieje dedykowany sektor poświęcony żywności, aby zapewnić zarówno dystrybutorom, jak i producentom najlepsze warunki do nawiązania skutecznych kontaktów – mówi Jakub Nogaj, manager Targów Marek Własnych Future Private Labels w Targach Kielce.

Podczas targów FPL spotykają się producenci, dystrybutorzy z przedstawicielami sieci handlowych z Polski oraz z zagranicy. Dla producentów, targi stanowią doskonałą okazję do zdobycia dużych klientów i zwiększenia swojej skali. A dla kupców – znalezienie nowego, oryginalnego produktu dla marki własnej.

Private labels na świecie

Według danych przedsiębiorstwa IRi, biorąc pod uwagę 13 najważniejszych rynków pod względem udziałów własnych marek w ogólnej sprzedaży artykułów spożywczych (FMCG), to największe udziały w skali globalnej przypadają Szwajcarii, gdzie marki własne stanowią 50% rynku. Portugalia jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej, gdzie udział marek własnych wynosi 45%. Co interesujące, Niemcy zajmują dopiero 6. miejsce na liście Globalnej Top 13, ponieważ tam produkty private label odpowiadają jedynie za 38% ogólnej sprzedaży FMCG. Niemniej jednak, ze względu na wielkość rynku, Niemcy są światowym liderem pod względem wartości absolutnej sprzedaży, która w 2021 roku wyniosła około 60 miliardów euro. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania z wynikiem 43 miliardy euro.

Targi Marek Własnych Future Private Labels odbędą się 15-16 listopada 2023 roku w Targach Kielce.