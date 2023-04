Tchibo, Amazon i Patagonia chcą ekologicznego frachtu morskiego

Tchibo, Amazon, Patagonia & Aspen Institute razem ku zeroemisyjności

Zero Emission Maritime Buyers Alliance (ZEMBA) to organizacja non-profit, która uruchomiona została w marcu 2023 roku przez współzałożycieli projektu – Tchibo, Amazon, Patagonię i Aspen Institute. Inicjatywa ma na celu umożliwiać przedsiębiorstwom dostęp do zeroemisyjnych rozwiązań transportowych dla frachtu morskiego, których szanse na wykorzystanie były dotychczas ograniczone. Sojusz ten to także wspólne postulaty wobec rynku, mające zainspirować do zbiorowej zmiany i przyspieszenia wdrożenia przyjaznej środowisku żeglugi morskiej, również w sektorze komercyjnym.

Jednym z kluczowych działań na rok 2023 jest oszacowanie zapotrzebowania na bezemisyjne frachty morskie i ogłoszenie przetargu na ich zakup. Celem jest wprowadzenie na globalny rynek ekologicznych napędów dla frachtu morskiego, które będą wykorzystywane najpóźniej w 2026 roku. Inicjatorzy projektu ZEMBA zamierzają stale poszerzać grono członków organizacji i zwiększać wolumen popytu. Dzięki wspólnym działaniom redukcja emisji zanieczyszczeń będzie możliwa na skalę, która przekracza indywidualne możliwości przedsiębiorstw.

Tchibo chce być zrównoważonym przedsiębiorstwem

ZEMBA to kolejny krok Tchibo w stronę bycia przedsiębiorstwem w 100% zrównoważonym.