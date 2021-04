Technologia SAP pozwala marce VOX dostarczyć meble w kilkanaście dni

fot. meble Vox

Marka VOX dzięki połączeniu konfiguratora mebli z systemem do planowania produkcji i łańcuchem dostaw może zaoferować klientom zindywidualizowane meble, które zostaną dostarczone w kilkanaście dni.

Przy tworzeniu systemu mebli Creative zastosowano model danych SAP, który pozwala na skonfigurowanie mebla w jednej z setek tysięcy kombinacji. Następnie w kilka minut system VOX analizuje bazę komponentów i tworzy dokładny harmonogram działań. Niemalże w momencie składania zamówienia, system przekazuje informacje w odpowiednie miejsca i planuje cały proces logistyczny tak, żeby wszystkie elementy potrzebne do zrealizowania zamówienia znalazły się w fabryce w odpowiednim momencie. Jest to istotne, gdyż 60% klientów uważa, że szybkość realizacji zamówienia i obsługi jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom doświadczenia zakupowego.

Droga elektroniczna zapewnia użytkownikom kontakt z marką z wykorzystaniem programu do aranżacji wnętrz VOXBOX. W tej aplikacji oraz przy pomocy konfiguratorów, klienci mogą dopasować kupowane meble odpowiednio do swoich preferencji. Aplikacja do aranżacji wnętrz VOXBOX jest połączona bezpośrednio z systemami planowania produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw, co umożliwia szybkie przetwarzanie każdego zamówienia. Dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, logistycznych oraz pakowania, Grupa VOX była w stanie skrócić czas oczekiwania klienta na dostarczenie produktów w ramach systemu mebli Creative z kilku tygodni do zaledwie kilkunastu dni.

Grupa kapitałowa VOX działa w 60 krajach na całym świecie i w 2020 roku wygenerowała sprzedaż o wartości przekraczającej 800 milionów złotych. Polska sieć salonów VOX liczy obecnie 160 punktów. Klienci mogą również kupować produkty marki przez internet.