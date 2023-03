Technologia symulacji komputerowej pomaga w tworzeniu zrównoważonych opakowań

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, Grupa ALPLA podczas opracowywania produktów wykorzystuje ich wirtualne projektowanie, w czym kluczową rolę odgrywają adaptowalne rozwiązania symulacyjne.

Symulacja jest kluczowym narzędziem obok rozwiązań takich jak wirtualna rzeczywistość, silniki renderujące czy szybkie prototypowanie, a jej zastosowanie pomaga firmie szybciej, skuteczniej i wydajniej osiągnąć istniejące oraz nowe cele zrównoważonego rozwoju.

Innowacje oparte na symulacji

Dział Modeling & Simulation firmy ALPLA rozwija metody wirtualnego mapowania procesów produkcji opakowań, które umożliwiają optymalizację zarówno procesów, jak i dystrybucji materiałów. Atrybuty opakowań mogą być następnie przewidywane na podstawie symulacji. Ponadto można sprawdzić wykonalność modyfikacji projektu i ich wpływ na cechy takie jak bezpieczeństwo i odporność na ciśnienie. Symulacja procesu i produktu końcowego są wykonywane kolejno, aby ocenić wpływ geometrycznych modyfikacji projektu. Zwiększanie automatyzacji istniejących etapów symulacji również zwiększa wydajność. Zmiany te umożliwiają znacznie szybsze rozwiązywanie standardowych problemów.

Symulacja jest kluczowym narzędziem, które pozwala nam na wybór najlepszych opcji projektowych i stworzenie w pełni nadającego się do recyklingu systemu opakowaniowego. Dzięki symulacji możemy dokładnie przetestować różne opcje projektowe i wybrać optymalne rozwiązanie, które będzie spełniać wszystkie wymagania związane z produkcją i późniejsza eksploatacją produktów – mówi Oliver Unterlechner, Ideation Manager, Corporate Development & Innovation, ALPLA.

Im prostsza w zastosowaniu jest symulacja, tym bardziej wszechstronnie jest wykorzystywana i tym większe są jej korzyści dla rozwoju produktu. The Simple One jest dobrym przykładem znaczenia symulacji w firmie ALPLA.

The Simple One - innowacja firmy ALPLA oparta na symulacji

Tworząc The Simple One, firma ALPLA postawiła sobie za cel opracowanie oszczędzającego zasoby naturalne opakowania uzupełniającego, które byłoby wyjątkowo lekkie, wymagało niewielkiego zużycia materiału, mogło mieć wysoki udział materiałów pochodzących z recyklingu i wyróżniało się wizualnie w porównaniu ze zwykłymi wkładami uzupełniającymi dzięki nowemu wzornictwu.

Dzięki symulacji firma mogła szybko i skutecznie określić idealne rozwiązanie, uwzględniając wymagania projektowe i produkcyjne. W rezultacie powstała ultralekka butelka, która może być wykonana w całości z rHDPE (HDPE z recyklingu) i w pełni nadaje się do recyklingu. To zrównoważone rozwiązanie opakowaniowe zostało opracowane we współpracy z marką kosmetyczną Susanne Kaufmann jako pierwszy produkt tego rodzaju wprowadzony na rynek i z powodzeniem zostało wprowadzone jako opakowanie uzupełniające dla szklanych butelek tej marki.