Technologie pomogą ponownie wykorzystać niesprzedany chleb

Wsparcie finansowe REBREAD Upcycled Food otrzymał z Augere Health Food Fund, w ramach programu BRIDGE ALFA, współfinansowanego przez NCBiR, którego misją jest pomoc w rozwoju innowacyjnych projektów oraz w tworzeniu nowych technologii w branży spożywczej.

REBREAD Upcycled Food to część grupy REBREAD zajmująca się badaniami, rozwojem know-how i produkcją artykułów spożywczych z wysuszonego, niesprzedanego pieczywa.

Czym zajmuje się start-up Rebread

Idea REBREAD narodziła się dwa lata temu w Krakowie, gdzie właściciele rzemieślniczej piekarni Handelek - Katarzyna Młynarczyk i Bartłomiej Rak - musieli zmierzyć się z problemem zagospodarowania niewielkiej ilości niesprzedanego pieczywa. Tak powstał pomysł, który rozwinął się w wielopłaszczyznowy startup zajmujący się z jednej strony badaniami naukowymi nad nowymi technologiami suszenia, przechowywania i wykorzystywania niesprzedanego pieczywa, a z drugiej - jego rynkowym wykorzystaniem.

- Naszym głównym celem jest uratowanie jak największej ilości niesprzedanego chleba. Chcemy stworzyć nowe rozwiązania, by czerstwy chleb zmienił się z odpadu w surowiec, który można ponownie wykorzystać - wyjaśnia Bartłomiej Rak, założyciel i pomysłodawca REBREAD.

Działania REBREAD zakładają badania nad przygotowaniem receptur i technik przerabiania czerstwego pieczywa. Szeroki zakres tego innowacyjnego projektu już dziś obejmuje dalsze badania, jak również już gotowe receptury m.in. przypraw spożywczych, destylatów alkoholowych, piwa, kwasu chlebowego i nowych produktów piekarniczych. Oprócz rozwiązań z branży spożywczej obszarem badań i wdrożeń REBREAD objęte są także produkty z branży kosmetycznej, opakowania, biodegradowalny surowiec do druku 3D, a nawet podkłady do produkcji grzybów.

Drugie życie chleba

Pomysłodawcy chcą, by z opracowanych gotowych rozwiązań mogli korzystać także inni przedsiębiorcy. Dlatego pewną część receptur i technologii chcą udostępniać nieodpłatnie wszystkim chętnym: piekarniom, zakładom produkcyjnym i osobom prywatnym.

- Dla mnie ważny jest nie tylko produkt, ale przede wszystkim idea ratowania chleba. Dlatego chcemy różnym podmiotom dać możliwość dołączenia do tej misji i wykorzystania, często nieodpłatnie, technologii, które opracujemy i udostępnimy w ramach naszego projektu. Dzięki temu zmniejszy się ilość marnowanej żywności w dużej skali. Coś co dziś jest odpadem jutro będzie cennym surowcem do produkcji pełnowartościowych produktów - podsumowuje ideę REBREAD Bartłomiej Rak.