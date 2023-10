Ten magazyn jest energooszczędny. Jakie rozwiązania zastosowano?

Park magazynowy 7R City Park Gdańsk South II w Lublewie Gdańskim to przykład zrównoważonego budownictwa. Kluczowym warunkiem do ograniczenia strat energii i śladu węglowego obiektów było odpowiednie ocieplenie przestrzeni dachowej o łącznej powierzchni ok. 25 tys. mkw.