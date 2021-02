Tenczyńska Okovita chce pozyskać 5 mln zł z programu opartego o blockchain

wizualizacja tap roomu, fot. materiały prasowe

Należąca do Janusza Palikota Tenczyńska Okovita wprowadziła program tokenizacji, czyli system pozyskiwania finasowania, wykorzystujący technologię blockchain. Docelowo w ramach programu spółka chce zebrać 5 mln zł.

- Korzystając z platformy mosaico sprzedano pierwszą partię tokenów o wartości 1 miliona złotych. Kolejne edycje zakładają sprzedaż na poziomie 5 mln złotych – informuje spółka. To pierwszy w Polsce i być może jeden z pierwszych na świecie tak dużych projektów tokenizacji beczek whisky.

Program „Beczki Palikota” zapewnia inwestorom zakup całych beczek w pojemności 50, 100, 220 l. Od początku uruchomienia programu do chwili obecnej, czyli w ciągu sześciutygodni, sprzedano w jego ramach 250 beczek inwestycyjnych z okovitą i whisky. Chcąc zwiększyć dostępność programu produkcji wysokiej jakości whisky i okowity Tenczyńska Okovita przygotowała i sukcesywnie uruchamia kolejne edycje programu tokenizacji produkowanych alkoholi.

Tokenizacja to proces zapewniający źródło finasowania projektów biznesowych, wykorzystujące technologię blockchain. Pozwala on na zdigitalizowany obrót wartościami będącymi przedmiotem tokenu.

- Liczymy, że tokenizacja pozwoli spopularyzować i rozszerzyć dostępność produkowanej przez nas whisky i okowity i pozwolić inwestorom na elastyczne podejście do tej iwestycji. Nie każdego stać na zakup całej beczk lub czekanie 3 lat na realizację zysku. Część z inwestorów chce odzyskać zainwestowane środki szybciej. Dzięki naszemu programowi tokenizacji obrót produktami stanie się szybki, tani i w pełni bezpieczny. Będzie odbywał się w wirtualnej przestrzeni, bez konieczności fizycznego kontaktu z produktem.– mówi Janusz Palikot, współwłaściciel i pomysłodawca projektu Tenczyńskiej Okovity.

Już dzisiaj każdy właściciel lub grupa współwłaścicieli danej beczki whisky lub okovity może kupować tokeny o wartości 100 zł każdy, odpowiadający pojemności 0,5 l w danej beczce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, by moc mówić o whisky alkohol musi leżakować w beczce dębowej minimum 3 lata. Oznacza to, że przez ten okres zainwestowany kapitał pozostaje zamrożony. Tokeny dają szanse na płynne zarządzanie posiadanymi udziałami i samodzielnej decyzji

o czasie realizacji zysku z inwestycji w alkohole produkowane przez tenczyńską Okovitę. Każdy Klient uczestniczący w programie tokenizacji dostaje do wyboru kilka opcji co zrobić z należącym do niego produktem. Po pierwsze może odebrać butelki 0,5 l whisky warte 200 zł każda po zakończeniu cyklu produkcji. I podjąć decyzję co z nią zrobić – sprzedać, przechować lub skonsumować. Może zostawić ten alkohol do sprzedaży Firmie. W takim scenariuszu zysk ze sprzedaży dzielony jest po połowie (tj. 50 zł dla inwestora, 50 zł dla Firmy) lub może zostawić w beczce na kolejne 3 lata powiększając swój zysk. Jak wskazuje doświadczenie alkohole stają się jednym z ciekawych alternatywnych rynków dla inwestorów liczących na zyski.