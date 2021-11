Tesco docenia polskich inżynierów

- Hub Tesco Technology Kraków to część naszej działalności, która została w Polsce i szybko się rozwija. Jako światowy lider w dziedzinie innowacji technologii detalicznych stworzyliśmy Tesco Technology and Services Europe CE. Nasze oddziały znajdują się w Wielkiej Brytanii, Indiach, Węgrzech i Polsce. Mamy dynamicznie rozwijający się zespół, składający się już z ponad 140 osób - podaje firma.

- Czy wiecie dlaczego warto dołączyć do Tesco Technology w Polsce?

Najbardziej ekscytującym aspektem jest to, że korzystamy z najnowszej technologii i fakt, że nasze zespoły są zbudowane wokół jednostek, więc każdy pracownik a jest wartościowym kolegą z drużyny. Firma polega na ludziach, więc samemu można zarządzać projektem od początku do końca. Duża odpowiedzialność i niezależność w podejmowaniu decyzji łączą się z satysfakcją - zachwala Fred Kuzel, szef Grupy.

Obecnie firma poszukuje do polskiego oddziału 14 pracowników m.in. na nastepujace stanowiska: Software Development Engineer Frontend, CE Recruitment Manager, Software Development Manager - Pay API.

Developerzy z krakowskiego oddziału, jako jednego z czterech hubów technologicznych Tesco, biorą udział w budowie systemów, które napędzają wszystkie aspekty działania organizacji. Efektem ich działań są nowe kasy samoobsługowe o znacznie wygodniejszym interfejsie użytkownika, nowa platforma do zakupów webowych, nowy systemy zarządzania czasem pracy pracowników, czy modele analityczne pozwalające na podejmowanie decyzji w oparciu do dane.

Tesco w ciągu ostatnich 3 lat zainwestowało 500 milionów funtów, między innymi po to, by jeszcze lepiej wykorzystywać technologie cyfrowe do obsługi klientów na wszystkich rynkach, na których działa. Ta transformacja nie byłaby możliwa bez najlepszej klasy specjalistów, których znaleziono właśnie w Polsce.

Tesco Technology to zespół Tesco odpowiedzialny za architekturę, projektowanie, testowanie, wdrażanie, infrastrukturę oraz działanie i bezpieczeństwo systemów.

Spółka Tesco Technology and Services Europe w 100 proc. należy do Tesco Holdings BV.

W składzie zarządu są: Elżbieta Ewa Gołąb, Jiří Černý, Scott Paul Fitzgerlad, Jayesh Vrajlal Bhayani.