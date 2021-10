Tesco Technology w Polsce rozwija usługi dla innych detalistów

Pomimo, że sieć Tesco opuszcza Polskę, to jej spółka technologiczna Tesco Technology and Services Europe zamierza rozwijać swoją działalność usług dla detalistów. Wkrótce firma zamierza zatrudnić 50 pracowników do centrum technologicznego zajmującego się projektowaniem sklepów bezobsługowych czy wdrażaniem systemów kas bezobsługowych - dowiedział się portal dlahandlu.pl.