Tetra Pak i Stora Enso uruchamiają linię recyklingu kartonów po napojach w Ostrołęce

Najnowsza linia w polskim zakładzie produkcyjnym Stora Enso potroi roczne moce przerobowe recyklingu kartonów po płynnej żywności w Polsce. Inwestycja zwiększy potencjał do recyklingu całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w kraju i dodatkowych wolumenów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowoczesna linia recykligowa w Ostrołęce

Linia pozwala zatrzymać w obiegu wysokiej jakości materiały i zmniejszać wykorzystanie surowców dzięki przetworzeniu zużytych opakowań.

Dzięki wspólnej, wynoszącej ok. 29 mln euro inwestycji firm Tetra Pak i Stora Enso w Polsce rozpoczyna działanie nowa linia do recyklingu kartonów po napojach. Pozwoli ona potroić moce przerobowe recyklingu wspomnianych opakowań w kraju z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Zapewni możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w Polsce, a także dodatkowych wolumenów z sąsiednich krajów, w tym Czech, Węgier, Słowacji, Łotwy, Estonii i Litwy.

Nowoczesna linia recykligowa w zakładzie produkcyjnym Stora Enso w Ostrołęce prowadzi wyłącznie rozdział materiałów z kartonów po napojach i oddziela włókna od polimerów i aluminium. Włókna są następnie poddawane recyklingowi na materiały tekturowe, co skutecznie przyczynia się do zamknięcia obiegu poprzez przekształcanie zużytych opakowań papierowych w nowe materiały opakowaniowe powstające z odzyskanego surowca. Zakres działań nowego zakładu został poszerzony dzięki udziałowi czeskiej spółki Plastigram Industries, która wspólnie z Tetra Pak wprowadza na skalę przemysłową rozwiązanie służące do przekształcania frakcji polyAl[1] w nowe produkty.

Lars Holmquist (fot. mat. pras.)

- Od kilkudziesięciu lat pracujemy nad zwiększeniem mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach, inwestując w nowy sprzęt i zakłady wspólnie z podmiotami zajmującymi się recyklingiem, dostawcami technologii i innymi partnerami. W 2022 roku firma Tetra Pak przeznaczyła na projekty zbiórki i recyklingu odpadów na całym świecie prawie 30 mln euro[2], a w kolejnych latach planuje zwiększyć tę kwotę i inwestować nawet 40 mln euro rocznie - mówi Lars Holmquist, EVP Sustainability & Communications w Tetra Pak. - W ramach Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) wspieramy dążenie branży do tego, aby do 2030 roku zwiększyć unijny wskaźnik zbiórki kartonów po napojach do recyklingu do 90% i wskaźnik recyklingu do 70%. Z radością stwierdzam, że nasza współpraca ze spółką Stora Enso przekłada się na otwarcie jednego z największych ośrodków recyklingu kartonów po napojach w Europie i przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Jest to także doskonały przykład na to, że działania systemowe i partnerstwa pomagają w zatrzymaniu w obiegu wysokiej jakości materiałów odnawialnych, takich jak włókna papieru z kartonów po żywności płynnej - dodaje.

- Cieszymy się, widząc rezultaty naszej bliskiej współpracy z firmą Tetra Pak, której działalność, podobnie jak Stora Enso, opiera się na opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań. Nowoczesna linia stanowi istotny wkład w europejskie moce przerobowe recyklingu i kolejny krok w drodze do obiegu zamkniętego opakowań konsumenckich. Oprócz poszerzenia dotychczasowego zakresu działalności naszego zakładu produkcyjnego w Polsce, uruchomiona linia pozwoli znacząco zbliżyć się do osiągnięcia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia ilości odpadów określonych w unijnym projekcie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych - komentuje Hannu Kasurinen, EVP Packaging Materials w Stora Enso.

Hannu Kasurinen (fot. mat pras.)

Zwiększenie mocy przerobowych recyklingu

Nowa linia ma przyspieszyć recykling kartonów po napojach w całej Europie Środkowej i Wschodniej i sygnalizuje gotowość branży do wspierania realizacji celów dotyczących obiegu zamkniętego określonych w unijnym projekcie rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR), a także podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa recykling w zielonej transformacji w sektorze opakowań żywności. Branża zainwestowała już około 200 mln euro w zwiększenie mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach w UE i planuje zainwestować dodatkowe 120 mln euro do 2027 r.[3].

Tetra Pak to jeden ze światowych liderów w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Współpracuje ściśle z klientami i dostawcami, zapewniając innowacyjne, przyjazne środowisku rozwiązania. Stosowane są one w ponad 160 krajach. Firma zatrudnia ponad 25 tys. pracowników na całym świecie

[1] Składowa niewłóknista opakowań kartonowych jest określana mianem „polyAl” oznaczającym warstwy poliolefin i aluminium, które służą jako bariera dla tlenu i wilgoci oraz chronią żywność opakowaną w aseptyczne opakowania kartonowe.

[2] Zarówno koszty operacyjne, jak i nakłady inwestycyjne.

[3] https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf