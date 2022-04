Till i GetGo, czyli nad czym pracuje Tesco Technology w Polsce

W ramach projektu Tesco Till powstają kasy samoobsługowe, do których developerzy piszą spersonalizowane programy zgodne z wymogami klientów. Kolejny projekt to autonomiczny sklep „GetGo”, do których można wejść, włożyć zakupy prosto do swojej torby i wyjść, nie wciągając portfela. Cały proces płatności zachodzi automatycznie, a w placówce nie potrzeba personelu obsługi.

- Naszym celem jest pokazanie branży IT, że właśnie tutaj, w Krakowie, działamy nad innowacyjnymi projektami, z których branża retail korzysta na całym świecie – skomentował Roland Płaszowski.

Firma w ciągu ostatnich 3 lat mocno pracowała nad tym, by jeszcze lepiej wykorzystywać technologie cyfrowe do obsługi klientów na rynkach, na których działa.