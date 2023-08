Toyota uprawia truskawki i pomidory koktajlowe

Oczywiście Toyota w swoich zakładach nie przestała produkować aut, ale postanowiła wykorzystać nadmiar ciepła i CO2 do produkcji żywności.

W kwietniu 2022 roku rolnicy stworzyli w zakładzie Kamigo eksperymentalną szklarnię do uprawy truskawek. W tej fabryce firma produkuje silniki do Toyoty Crown i do innych modeli Lexusów.

Natomiast uprawa pomidorów odbywa się w zakładzie Myochi. Plony zebrane w fabryce są 1,5 razy większe niż te pochodzące z podobnej wielkości uprawy w warunkach standardowych. Specjalnie zaprojektowany system umożliwia kultywatorom tworzenie korytarzy w dowolnym miejscu i czasie, maksymalizując dostępną przestrzeń.

Toyota nie ma w planach przebranżawiać się. Zarówno truskawki, jak i pomidory wyhodowane w fabrykach, trafiają wyłącznie na zakładowe stołówki i są dostępne całkowicie za darmo.

Niemniej Toyota nie traktuje tego eksperymentu jedynie jako ciekawostki. Firma chce wykorzystać swoją wiedzę fachową, aby zobaczyć, jak może pomóc rolnikom w budowaniu wydajnych systemów rolniczych.

Poza wykorzystaniem ciepła pochodzącego z fabryki i nadmiaru CO2, firma wykorzystuje również różowe diody LED. Toyota usunęła z nich zieloną barwę, która nie wspomaga fotosyntezy, a przy okazji osiągnięto wyjątkową barwę oświetlenia.